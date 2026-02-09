Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 14:31h.

Equipos de la MLS han preguntado al Celta por el central, que acaba contrato el 30 de junio

El Celta actualiza la Lista A de la Europa League con Aidoo, Álvaro Núñez y Matías Vecino

El Celta de Vigo inscribió a Joseph Aidoo en la Lista A de la UEFA para jugar las rondas eliminatorias de la Europa League. En dieciseisavos de final volverán a enfrentarse al PAOK Salónica al que ya vencieron en la fase de liga por 3-1 en Balaídos. El central ghanés, que no pudo jugar esa primera fase al no estar inscrito, es uno de los refuerzos del equipo junto a Matías Vecino y Álvaro Núñez. La situación podría cambiar si Joseph Aidoo decide dar un paso al frente y negociar su salida con destino a la MLS.

El mercado de la liga en Estados Unidos no termina hasta el mes de marzo. Distintos clubes de la MLS se han interesado por la situación de Joseph Aidoo. No es la primera vez que sucede esto, tal como reconocen en el club. El Celta está dispuesto a facilitar la marcha del central para ahorrarse parte de su ficha.

El salario de Joseph Aidoo, de 1,6 millones de euros brutos al año, encaja en el límite salarial de la MLS. Los jugadores pueden cobrar hasta 1,8 millones de dólares brutos por temporada sin entrar en las tres fichas de excepción con salario libre de las que dispone cada franquicia. Joseph Aidoo se garantizaría percibir una ficha similar a la que recibe en Vigo.

El Celta lograría ahorrarse algo de dinero dependiendo de la fecha de salida de Joseph Aidoo. Una operación menor que ayudaría en A Sede a cuadrar los números que se cerrarán el 30 de junio. En estos momentos el Celta aún necesita alrededor de 20 millones de euros en ventas netas de jugadores para no presentar pérdidas. Aún así las opciones de salida de Joseph Aidoo, que ya no quiso marcharse del Celta en este mercado invernal, son muy remotas.

Claudio Giráldez ya avanzó que "doy por bastante cerrada la plantilla". "Está claro que es una plantilla muy larga, que hay dificultad para darle a todo el mundo lo que quiere y a partir de ahí hablaremos con los jugadores de si se presenta alguna opción en estos mercados".

El técnico, que también es conocedor del interés de algunos clubes estadounidenses en Joseph Aidoo, reconoció que "no siento que vaya a pasar algo por esos mercados". De ahí que lo más lógico, porque el ghanés ya rechazó jugar anteriormente en la MLS, es que abandone el Celta el 30 de junio, cuando finalice su contrato. Desde 2019 ha disputado 143 partidos con el Celta.