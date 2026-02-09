Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 15:58h.

Jugador, cuerpo técnico y dirección dirección deportiva quieren ampliar una temporada más su cesión

Apenas han pasado unos pocos días desde que se logró el regreso, siete meses de su traumática y dolorosa salida, de Fer López. Una operación larga y complicada que empezó a cuajarse el pasado 27 de octubre con los primeros contactos entre jugador y club. Tras un redebut estelar en el mítico Pequeño Maracaná de Belgrado el volante ha demostrado una gran personalidad ante Getafe y Osasuna. Por ello ni cuerpo técnico ni dirección deportiva dudan, quieren a Fer López más allá del 30 de junio, cuando termina su cesión desde los Wolves.

El canterano dio este pasado otoño el primer paso para regresar al Celta. Desde los primeros contactos con el Celta mostró su deseo de explorar la posibilidad de negociar una cesión por temporada y media. El club negoció con los Wolves pero la respuesta del cuadro inglés fue negativa. Solo aceptaban una cesión hasta final de temporada al considerar que Fer López tiene que ser una pieza importante en la reconstrucción del equipo desde la Championship.

Incluso, si Fer López es capaz de mostrar un grandísimo nivel durante estos meses, explorarían una venta con la que recuperar los 23 millones de euros invertidos el pasado mes de junio de 2025. El Celta de Vigo quiere estar en esa pelea para quedarse al menos una temporada más al jugador. En A Sede saben que el futbolista quiere quedarse en Vigo.

Será fundamental la fuerza que pueda hacer Fer López y su representante, Jorge Mendes. El agente luso ya fue muy importante este mercado invernal convenciendo a los Wolves que lo mejor para todas las partes era su regreso a Vigo para jugar bajo las órdenes de Claudio Giráldez.

Con contrato hasta junio de 2030 una temporada completa de Fer López en Vigo podría disparar su valor en el mercado, algo que también interesa a Wolves y el propio Jorge Mendes de cara a una futura venta. El Celta, en esa lucha, sí que estaría prácticamente fuera al no poder acometer operaciones tan costosas. Pero en ese hipotético futuro aún no están las negociaciones.

Ahora se trabaja, junto a la renovación de varios pesos pesados de la plantilla, en ampliar la cesión de Fer López una temporada. Como ha sucedido en este préstamo los Wolves exigirán el pago por el préstamo. El canterano volvería a hacer un esfuerzo renunciando a parte de su ficha. Los próximos meses serán claves para conocer el futuro de Fer López. Su continuidad es una prioridad en A Sede y lucharán por ella.