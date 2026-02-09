Alberto Bravo Vigo, 09 FEB 2026 - 12:55h.

El centrocampista acumula ocho titularidades en las últimas diez jornadas de Liga

Miguel Román, amor incondicional al Celta: "Tuve ofertas pero mi prioridad era quedarme en el club de mi vida"

Compartir







Miguel Román es el nuevo jefe del Celta de Vigo. El joven centrocampista de 23 años, cumplidos el pasado 26 de diciembre, se ha hecho con la titularidad en el centro del campo celeste. Claudio Giráldez le ha dado el mando del equipo, casi siempre escoltando a Ilaix Moriba. Son ocho las titularidades en Liga en los diez últimos partidos en los que está rayando a un gran nivel.

El de Gondomar, en su primera temporada en Primera División, está a punto de alcanzar los 1.000 minutos de juego. Hasta mediados de noviembre su participación estaba siendo testimonial. Dos partidos en las diez primeras jornadas. Tampoco había jugado en los dos primeros encuentros de la Europa League, ahora ya acumula 411 minutos y cuatro titularidades en Europa.

PUEDE INTERESARTE Marco Garcés saca la calculadora con las renovaciones de Óscar Mingueza, Marcos Alonso y Aspas

Desde noviembre ha ido adquiriendo galones hasta alzarse con la titularidad. El gondomareño ha logrado en su tercera temporada en Vigo, tras llegar procedente del Pontevedra, asentarse en la élite tras dos años de formación en el Fortuna. Más de 100 partidos en Primera Federación que le han hecho forjarse a la espera de una oportunidad que ha agarrado con fuerza de la mano de Claudio Giráldez.

Ante el CA Osasuna fue el mejor del Celta. Dio 66 pases con un porcentaje de éxito del 95,5%. De ellos tres fueron pases clave, de gol. No lo aprovecharon sus compañeros como Hugo Álvarez, al que plantó solo ante Sergio Herrera. Fue el jugador que más entradas realizó en el partido, con seis. Un tackle del centrocampista fue clave para evitar un tanto rojillo. Además intentó sumarse al ataque con un disparo.

Miguel Román desbancó a Damián Rodríguez y Fran Beltrán. De ahí que el Celta apostase por ceder al canterano al Racing de Santander y traspasar, por 150.000 euros, al madrileño. La irrupción de Miguel Román permitía a la dirección deportiva buscar la venta de Beltrán ahorrándose la mitad de su importante ficha.

La capacidad de adaptación de Miguel Román, que ahora es el 'seis' del Celta, ha sido fundamental en estos meses. Ha logrado situarse como el mediocentro organizador liberando a Ilaix Moriba. En sus primeros partidos era el gondomareño quien estaba jugando de 'ocho' como sucedía en el Fortuna. Su capacidad para llegar a línea de tres cuartos y rematar era muy apreciada en un equipo donde pocos jugadores se atreven a ello.

En esta segunda vuelta, ahora con la competencia de Matías Vecino, deberá reafirmarse como un jugador de élite. Por delante al Celta le quedan 15 partidos de Liga y al menos dos de la Europa League. Con cuatro mediocampistas en la plantilla será Claudio Giráldez quien reparta los minutos. Miguel Román llega al momento más importante de la temporada siendo uno de los jugadores más en forma del primer equipo. Una situación casi imposible de imaginar cuando en verano su continuidad en Vigo no estaba ni siquiera garantizada al dejar de ser una ficha sub 23.