El exportero no ve al técnico como el gran culpable, pero entiende las dudas

ValenciaA Santi Cañizares, como a cualquier valencianista, le duele la situación del Valencia CF. Tras una nueva derrota en Mestalla, el club che se encuentra a un punto de los puestos de descenso, aunque con un partido más por la suspensión del Rayo Vallecano - Real Oviedo. Carlos Corberán no termina de levantar al equipo y los números juegan en su contra. Una realidad que ha sido expuesta por el exportero.

El ahora tertuliano compareció este martes en el programa Despierta San Francisco de Radio MARCA. Cañizares fue cuestionado por el posible despido del técnico valencianista, aunque también abordó el principal problema del club. Además, el que fuera portero internacional tiene claro que si se consigue dar la vuelta a la situación que se vive con la propiedad, en Mestalla no faltarían grandes candidatos para sentarse en su banquillo.

Santi Cañizares expone la realidad de Carlos Corberán y el Valencia

Al ser cuestionado por la continuidad de Corberán, Cañizares fue claro: "El técnico lleva la mitad de victorias que de derrotas. Lleva cinco victorias y diez derrotas, no ha habido ningún entrenador que soporte esa situación en Valencia, ninguno, ninguno. Porque el Valencia es un equipo que no debe estar ahí en descenso ni peleando el descenso. Lo puede estar por circunstancias en algún momento pero no toda la temporada como lleva".

El exportero insistió en los preocupantes números del técnico che y lanzó la vista atrás para tratar de recordar un caso similar en Mestalla: "Ha ganado cinco partidos, ha empatado ocho creo y ha perdido diez... eso no lo ha soportado ningún entrenador en el Valencia yo creo que en la historia, y si lo ha soportado alguno, yo no me acuerdo".

Eso sí, el ahora tertuliano dejó claro cuál es el principal problema del Valencia: "Vamos a ver, si el entrenador lo va a elegir la propiedad, si va a ser un engendro por ahí, oye, no es una solución el entrenador. Ya estamos hablando de cuál es el problema real. La propiedad... ¿Quién va a contratar? La propiedad es el gran problema de este club, este club tiene una infección que cada vez es más grande y que ya acumula muchos años. Yo siempre digo que no hay entidad, por mucha historia que tenga, que sea capaz de soportar una gestión nefasta a lo largo de los años. Mientras no se cure de esa infección, el club va a estar ahí dando lástima. Lo cierto es que cuando un club grande está tan abajo, un año hace gracia al resto, el resto de los años llega un momento que ya tienes compasión".

Es más, Santi Cañizares sostiene que hay muchos técnicos de nivel que estarían dispuestos a entrenar al equipo valencianista, pero debe darse una condición: "Evidentemente, lo primero que cambiaría es una dirección, y a partir de los ejecutivos, hay muchísimos grandes entrenadores que quieren entrenar al Valencia. Nosotros hemos pagado porque tenían contrato en vigor y los hemos echado a la calle, por ejemplo, a Marcelino y Bordalás. Es tal el harakiri que nos hemos hecho con ese tipo de decisiones que... ¿Corberán es el problema? No, pero tampoco la solución. La solución no está en otro entrenador, no, por favor, lárguense de aquí y déjenlo en manos de profesionales".