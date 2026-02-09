David Torres Valencia, 09 FEB 2026 - 07:17h.

Arnaut Danjuma fue de lo poco potable en ataque del Valencia CF tras su derrota contra el Real Madrid. El delantero neerlandés compareció en zona mixta para analizar un choque en el que el Real Madrid solventó un partido gris con una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 que redondeó Kylian Mbappé en el 91 para llevarse los tres puntos contra un rival que no probó a Thibaut Courtois y que desató la desesperación de Mestalla, que pidió la dimisión de Carlos Corberán.

El delantero en zona mixta, defendió a capa y espada a su entrenador:

¿El vestuario está con el técnico?

Es difícil de explicar, yo veo que hace un día a día que hacemos en los entrenamientos, está dejándose su vida para el club, yo personalmente tengo muchas reuniones con el mister también individuales y se puede notar que el sueño del mister es devolver al club donde merece y donde pueden estar también.

¿Cómo están ustedes?

Para nosotros es duro también, no es fácil, nosotros sabemos que el club tiene que estar más por arriba, que el club también está empujando, que tenemos que empujar un poquito más. La afición está sufriendo como nosotros pero personalmente yo tengo mucha confianza en el mister y el equipo también. Es difícil pero el mister está dejando su vida por el club, por los jugadores y nosotros dejamos todo damos nuestro 100% también en los entrenamientos. Os puedo prometer que hacemos todo lo que podemos en el día a día y al final esto es lo único que podemos hacer.

¿Qué tiene que pasar entonces?

Hoy tampoco pero no hemos jugado contra un equipo malo, es el Madrid y hemos competido hasta que nos ha metido el gol, después ya sabemos que sería difícil

Nosotros también estamos haciendo todo lo que podemos hacer y tampoco es fácil deciros estas cosas porque nosotros podemos entender también que es difícil para la afición, es difícil para el club, bueno estamos sufriendo también y al final las cosas pueden cambiar tenemos que hacer algo un poco mejor.

¿Tienen miedo al descenso?

Miedo es un verbo muy duro creo, miedo no porque también confiamos en nuestra calidad. Sabemos que tenemos un entrenador que es bueno, sabemos que tenemos la afición que es increíble porque están llenando los asientos cada semana y confiamos en nuestra calidad. Sabemos que tenemos que estar un poco más arriba, sabemos que también podemos jugar mejor. Miedo es un verbo muy duro pero sabemos que con la calidad que tenemos, con el mister que tenemos, con el club que tenemos, con la afición que tenemos no podemos bajar"