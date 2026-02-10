Los motivos que alejan el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid

Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 06:58h.

Rodri Hernández es un futbolista de importancia capital con el Manchester City y en la selección española. El mediocentro madrileño, con un Balón de Oro en su vitrina, vive una temporada agridulce en la que las lesiones han tenido demasiado protagonismo. Diversos problemas de rodilla y también en uno de sus muslos le han lastrado en varios tramos del año, aunque su estado físico es óptimo ahora que se acerca el tramo decisivo.

El nombre de un jugador de su talla siempre está en el aire cada vez que se abre una ventana de fichajes y en esta ocasión, en ElDesmarque Madrugada, se analizó la posibilidad de que terminase recalando en el Real Madrid de cara al futuro. Una posibilidad que algunos contertulios ven imposible en estos momentos señalando que la relación entre las partes no es la idónea para pensar en ete escenario. Así lo expresó Rubén Uría durante el programa y marca como momento clave su conquista del Balón de Oro.

"Una cosa muy difícil sería que Rodri fuese al Real Madrid. Algo se rompió entre Rodri y el Real Madrid cuando ganó el Balón de Oro. Hubo miembros vinculados al Madrid que se portaron de manera indecente con el Balon de Oro", comentó al respecto. "Rodri no entra en la linea del Madrid", añadió Roberto Gómez.

Roberto Gómez avisa sobre Rodri

El periodista extremeño abordó el futuro de la selección española de cara al Mundial de Estados Unidos y analizó las posibilidades de Rodri Hernández de estar en la cita. Nadie duda de ello y solo las lesiones podrían dejarlo fuera, pero Roberto Gómez se muestra aún más claro al respecto.

"Hay tres futbolistas en estos momentos que van a depender de los dos últimos meses de competición: Álvaro Morata, Rodri y Dani Carvajal. Si juega Rodri va a la selección", concretó sobre el mediocentro.