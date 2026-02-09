Calendarios de Barcelona y Real Madrid en LaLiga y partidos clave para ser campeón

El Clásico de la jornada 35 puede ser decisivo y se jugará en el Camp Nou

Faltan 15 jornadas para acabar LaLiga EA Sports y la pelea por el título está al rojo vivo. Sólo hay 1 punto de distancia entre el FC Barcelona, líder del campeonato, y el Real Madrid, que pese a las dudas futbolísticas suma siete partidos seguidos ganando. Por delante, 45 puntos en juego y un Clásico que apunta a definitivo en el horizonte... en la jornada 35.

Ese Clásico, que se jugará el fin de semana del 10 de mayo en el Camp Nou, podría ser decisivo. Si la distancia es de 2 o menos puntos, podría suponer un cambio de líder. Si la distancia es de entre 3 y 6 puntos, podría abrir o sentenciar el campeonato para las tres últimas jornadas. Y si es mayor, podría significar que uno de los dos fuera campeón da manera matemática.

Pero antes, habrá mucha tela que cortar. Tanto el Barça como el Madrid jugarán ocho partidos en casa y siete a domicilio. En la última jornada, los blaugranas tendrán una salida complicada a Mestalla después de recibir días antes al Betis, mientras que los blancos cerrarán el campeonato en casa ante el Athletic tras visitar el Sánchez-Pizjuán.

Y entre medias, un actor que puede ser determinante: el Atlético de Madrid. El cuadro rojiblanco visita el Bernabéu en la jornada 29 y recibe al Barça en la jornada 30. Sus opciones de pelar por el título ya parecen casi nulas, pero su papel puede ser clave en ese doble enfrentamiento.

Calendarios de LaLiga de Barcelona y Real Madrid