Kylian Mbappé y Franco Mastantuono protagonizaron uno de esos gestos que no gustan demasiado al aficionado. El Real Madrid ya ganaba 0-2 al Valencia CF tras los tantos de Álvaro Carreras y el propio Mbappé, quien marcó a pase de Brahim Díaz en el 91'. El duelo estaba más que decidido y el equipo de Álvaro Arbeloa llegó por última vez al área contraria en busca del tercero en el minuto 95, pero al francés no le gustó nada cómo finalizó la jugada el argentino.

Jugada que nació en campo propio, con un robo de Tchouaméni y la apertura hacia la izquierda para Kylian. El galo avanzó por la izquierda y profundizó para Eduardo Camavinga, cuyo centro acabó en la esquina del área. Allí recogió la pelota Mastantuono: se perfiló hacia su izquierda y le pegó con la izquierda. El balón se fue a las nubes, lejísimos de la portería de Dimitrievski.

Mbappé, enfadado con Mastantuono por no pasarle la pelota

Y Mbappé, al ver tal disparo, le mostró su enfado con gestos de desaprobación. Una pequeña bronca que duró apenas 3 o 4 segundos y a la que también se unió Trent Alexander-Arnold. Los dos entendían que había mejores maneras de finalizar la jugada que con ese disparo.

De hecho, Kylian le estaba pidiendo la pelota en el corazón del área justo antes de la ejecución. Estaba libre de marca, en una buena posición para chutar de primeras con la diestra, de ahí su enfado al ver el disparo del argentino. Alexander-Arnold llegaba desde la segunda línea a la frontal y también abrió los brazos tras dicho disparo, ya en el minuto 95.

Todo ello en un partido en el que Mbappé marcó su gol número 22 en 23 jornadas. Su encuentro, eso sí, fue bastante gris, pecando de individualista en varias acciones y poco preciso con el balón en los pies, si bien es cierto que sus números siguen siendo inmaculados. Con Mastantuono, en cambio, sucede todo lo contrario: sólo ha marcado un gol en LaLiga y las voces críticas por su decepcionante nivel siguen creciendo jornada tras jornada. En esa última acción, eso sí, no hay mucho que reprocharle teniendo en cuenta el contexto del duelo.