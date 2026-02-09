Diego Páez de Roque Madrid, 09 FEB 2026 - 07:51h.

Tchouaméni atendió a los medios de comunicación tras la victoria contra el Valencia

Álvaro Arbeloa explica la elección de David Jiménez y lo que le falta a Dani Carvajal para jugar: "No pienso correr ningún riesgo"

El Real Madrid se llevó los tres puntos de Mestalla en un partido donde a los de Álvaro Arbeloa les costó abrir el marcador. El primero de los tantos no llegó hasta el minuto 65, con una buena internada de Álvaro Carreras para ver portería con su pierna derecha. Mbappé cerró el encuentro con una contra en el descuento.

Tras el choque liguero, Aurelien Tchouaméni fue el encargado de atender a los medios de comunicación en zona mixta, donde se mordió la lengua al ser preguntado por las diferencias en el trabajo físico de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Pero antes, el centrocampista francés analizó el choque y se quedó con el trabajo positivo de cara a los próximos partidos que vienen, con LALIGA y Champions en juego.

"Destaco el trabajo del equipo con y sin balón. Tenemos que seguir así. Hoy fue un buen día para nosotros pero necesitamos más días así", empezó diciendo el francés. "Hemos intentado manejar el balón delante de un bloque bajo. Tenemos que tener paciencia y eso es lo que hemos hecho".

Tchouaméni se muerde la lengua

Sin embargo, el momento en el que Tchouaméni se mordió la lengua fue al ser preguntado por las diferencias en el trabajo físico entre Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa junto a Pintus. "Tengo mi opinión, pero no puedo decirla", mencionó entre risas.

En la siguiente pregunta, quiso quitarle hierro al asunto. "Como he dicho, hemos trabajado muy bien con Xabi Alonso y su metodología. Ahora con Arbeloa y Pintus trabajamos de otra manera. Esperamos seguir así".

En cuanto a las claves del mal momento que atravesaba el Real Madrid, Tchouaméni prefirió centrarse en el partido de anoche, intentando hacer las cosas bien desde el primer minuto hasta el final. "Si tenemos más consistencia en los partidos, vamos a ganar cosas".

Con todo, el Real Madrid sigue a un punto del FC Barcelona en LALIGA EA SPORTS. "Tenemos que mirar adelante y ganar nuestros partidos. Luego ya veremos a final de la temporada lo que va a pasar".