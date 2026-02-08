Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 22:53h.

El Real Madrid se llevó el triunfo en Valencia por 0-2 en un partido en el que supo aprovechar las aguas revueltas de Mestalla para sumar tres puntos más con los que perseguir al Barça. Álvaro Carreras se inventó una jugada personal para abrir el marcador ya en la segunda parte y Kylian Mbappé sentenció en el descuento para no fallar a su cita con el gol.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [5]: No tuvo que actuar con paradas el belga en un partido en el que el Valencia no llegó a tirar a portería. Bien en las salidas y por alto.

David Jiménez [7]: Primera titularidad liguera para el canterano, que rozó el gol en un chut que le sacó Dimitrievski tras una buena internada. Terminó completando una notable actuación cumpliendo en defensa, donde Danjuma no le creó problemas, y en ataque, siempre incisivo.

Raúl Asencio [7]: Se mostró sólido el grancanario en la zaga en los tramos en los que el Valencia pisaba con asiduidad el área de Courtois. Estuvo correcto y cerrando las dudas en defensa.

Dean Huijsen [5]: El internacional español dejó algunas dudas en la primera mitad con el balón en los pies, como en una pérdida con Lucas Beltrán que pudo acabar en gol. Tras el 0-1, el argentino tuvo una ocasión clara disparando al palo en la que volvió a valerse de los despistes el central malagueño al dejarle solo. Aprobado por su gran balón a Brahim en la jugada del 0-2.

Álvaro Carreras [8]: Ante el Valencia en la primera vuelta marcó su primer gol con el Real Madrid y este domingo en Mestalla anotó el segundo después de una bonita jugada personal.

Aurélien Tchouaméni [8]: A pesar de las dudas iniciales, el francés supo llevar al Real Madrid a tener el control del partido sobre todo cuando el Valencia robaba e intentaba atacar. Otro que fue de menos a más permitiendo un triunfo cómodo a pesar de no sentenciar hasta el descuento.

Fede Valverde [6]: Vuelta del uruguayo al centro del campo, desde donde ejerció como apoyo en los ataques y como ayuda a David Jiménez en defensa. Cumplidor.

Eduardo Camavinga [7]: Fue de menos a más en el partido. Si en la primera parte se le veía perdido y poco preciso con el balón, en la segunda aumentó su presencia con un gran despliegue y más certero con la pelota.

Arda Güler [7]: El turco jugó esta vez pegado a la banda derecha y, desde ahí, fue importante en los ataques madridistas dando siempre el toque de calidad para poder romper las sólidas líneas valencianistas.

Kylian Mbappé [8]: Dimitrievski le sacó la primera ocasión clara con un disparo fuerte a bocajarro. Estuvo muy vigilado por la zaga del Valencia pero encontró huecos para poder llevar la pelota con peligro al área. A la mínima ya generaba peligro y así llegó su tanto para sentenciar.

Gonzalo García [4]: El canterano aprovechó la baja de Vinicius para ocupar un puesto en el once titular pero no aprovechó la oportunidad y fue el primer cambio tras un encuentro gris en el que no estuvo cómodo sobre el campo sin poder encontrar su hueco.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Valencia-Real Madrid

Trent Alexander-Arnold [6]: Regresó el inglés a los terrenos de juego tras su última lesión y, sin sufrir en defensa, buscó los desmarques de sus compañeros gracias a su excepcional golpeo.

Brahim Díaz [8]: Aportó mucha movilidad el malagueño desde su entrada al campo abriendo posibilidades de pases filtrados para sus compañeros. En uno de esos desmarques recibió una pelota de Huijsen para asistir a Mbappé.

Franco Mastantuono [-]: Poco pudo incidir en el partido el argentino más allá de llevarse un golpe en el muslo.

Jorge Cestero [-]: El canterano entró en el tiempo de descuento.