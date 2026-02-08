Saray Calzada 08 FEB 2026 - 22:50h.

David Jiménez fue titular en Mestalla por

El espectacular tifo con el que Mestalla celebró el récord en el Valencia CF - Real Madrid

En las horas previas del partido del Madrid contra el Valencia en Mestalla se hablaba mucho de que Trent iba a partir de inicio y que iba a regresar después de la lesión. Álvaro Arbeloa tenía otros planes. Sacó el once y ni rastro de los dos laterales derechos de la primera plantilla, el elegido era David Jiménez.

Una nueva sorpresa en la alineación y una nueva incógnita teniendo en cuenta que en teoría el inglés y Dani Carvajal están en perfectas condiciones para jugar. Más allá del debate externo al lateral derecho, David se centró en hacer un buen partido y devolver a Álvaro Arbeloa la confianza depositada en él.

El jugador de la cantera tuvo una actuación por encima de la media del equipo. Tenía a Danjuma y Gayá por su banda y en líneas generales supo contenerles durante los minutos que estuvo en el campo. Soltura para sacar el balón y seguro en su posición defensiva. A sus 21 años y con la poca experiencia que tiene en la élite, supo desenvolverse. En el minuto 75 fue sustituido por Trent y cerró un debut en LALIGA con muy buena nota.

David Jiménez y poco más

El tema del lateral derecho se está empezando a enquistar en el equipo blanco. Valverde ha jugado mucho ahí cuando no le gusta, pero no le quedaba más remedio por las lesiones. Ahora que los dos jugadores están recuperado parecen no contar demasiado para el entrenador.

David Jiménez fue uno de los mejores del Real Madrid en Mestalla en un partido nada brillante de ninguno de los dos equipos. Mbappé y poco más dieron síntomas de querer ir a por el partido y solventarlo cuanto antes. Álvaro Carreras en una jugada individual aislada consiguió poner a su equipo por delante en el marcador. A los de Álvaro Arbeloa les salvaba que las acometidas de los valencianistas tampoco eran muy buenas. Ya en el descuento, el delantero francés sentenció el partido ante un Valencia hundido en lo futbolístico y en lo anímico.