Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 08:33h.

Las noticias negativas se amontonan en el Sevilla en todos los aspectos. No solo en lo deportivo, donde el equipo de Matías Almeyda anda inmerso en problemas por la zona baja. También desde la enfermería. En las últimas horas ha sido Oso -futbolista que estaba cobrando mucho protagonismo en las últimas semanas- el último en caer lesionado. El canterano estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego por un problema en el gemelo interno de su pierna izquierda. Una lesión que se produjo tras una acción que el mismo futbolista se encargó de condenar en sus redes sociales.

Una entrada algo desmedida por parte de un jugador del Girona ha dejado fuera de los terrenos de juego a Oso durante un tiempo. O lo que es lo mismo, ha mermado el número de efectivos del Sevilla con la pérdida de un futbolista que estaba siendo importante en los planes de Almeyda. Aún falta por conocer con mayor exactitud el grado de dicha lesión, pero el jugador argentino ya sabe que no podrá estar a disposición de su equipo para los próximos encuentros.

Oso no ha guardado silencio y, a través de sus redes sociales, ha expresado su malestar con el árbitro del encuentro por su decisión ante dicha jugada que tanto daño le ha provocado. Por ello, tras conocer el alcance de la lesión, dejó un mensaje en su perfil de Instagram. "Cuatro o cinco semanas y ni amarilla, en fin...", expresó.

El parte médico de Oso

A la espera de conocer más detalles sobre la lesión de Oso, este fue el parte médico emitido por el Sevilla:

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC informan de que el jugador sevillista Joaquín Martínez, 'Oso', sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador, que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona FC, queda pendiente de evolución"