"Quizá tampoco se pueda jugar" debido al cambio de césped hace sólo una semana

El Oviedo diseña su plan por los puntos de Vallecas con tres frentes y varios escenarios posibles

Tras la polémica suspensión del partido ante el Real Oviedo, el siguiente encuentro del Rayo Vallecano será también en casa, ante el Atlético de Madrid. Al menos en teoría. Aún faltan cinco días para que se dispute dicho encuentro y los colchoneros tienen que jugar antes en el Metropolitano ante el Barça, pero empiezan a surgir las primeras dudas debido al estado del césped de Vallecas, que se cambió hace justo una semana.

"En Madrid va a llover estos días y es muy cabal que quizá el Rayo-Atleti tampoco se pueda jugar en Vallecas", ha informado el periodista Carlos Sánchez Blas, de Radio Marca, quien ya adelantó el pasado sábado por la mañana la suspensión del duelo ante el Oviedo.

El Rayo-Atlético, a expensas del césped

En este contexto, cabe recordar que el equipo vallecano lleva sin jugar en su estadio desde el pasado 24 de enero. Aún así, esperó al 2 de febrero para empezar a cambiar el césped de su recinto y terminó de colocar los tapetes el miércoles 4. Entre medias, días de lluvias en Madrid y la suspendió del partido del sábado 7 ante el Oviedo.

Dicho de otra forma: el césped sólo llevaba dos días instalado antes de la fecha a la que se debería haber estipulado el Rayo-Oviedo. El problema es que el calendario tampoco le da demasiado margen para recibir al Atlético el próximo domingo 15 de febrero a las 16:15 horas: sólo llevará 11 días instalado.

Este lunes por la noche, en la Cope preguntaron a un especialista de mantenimiento de césped sobre esta situación. Calificó como "una locura" cambiar el césped en pleno invierno y en una semana de lluvias. "En pleno invierno, en Madrid, donde puede hacer frío importante y con la cantidad de agua que ha estado cayendo... Si se ha puesto el césped antes de tiempo, puede tardar un mes o un mes y medio", advirtió.