El dato que deja muy señalado a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid (y no son los goles)

Julián Álvarez está apagado, en crisis, con la pólvora mojada. La gran estrella del Atlético de Madrid lleva más de tres meses sin marcar un gol en LaLiga EA Sports y la situación empieza a ser alarmante. Sólo ha anotado siete tantos en todo el campeonato y suma 12 jornadas sin ver portería, pero es que hay un dato que le dejan aún más señalado en el campeonato doméstico.

Porque de 23 jornadas disputadas, Julián sólo ha marcado de jugada en una de ellas. Fue ante el Rayo Vallecano, el pasado 24 de septiembre, cuando anotó un hat-trick estelar que sirvió para remontar el partido sobre la bocina. El primero lo anotó con la zurda tras un centro de Llorente, el segundo aprovechando un rechace del portero sobre la línea y el tercero, con un zurdazo espectacular a la escuadra. Es decir, que los tres fueron 'a juego corrido'.

Julián Álvarez sólo ha marcado goles de jugada en una jornada

Eso significa que Julián ha anotado cuatro goles en las 22 jornadas restantes. Pero es que esos cuatro goles han sido todos a balón parado, y no de jugada. El primero, con una gran falta en la primera jornada ante el Espanyol. En el derbi ante el Real Madrid, uno de falta de y otro de penalti. Y el último, el 1 de noviembre, de penalti ante el Sevilla.

En las 16 últimas jornadas sólo ha anotado un gol, y fue de penalti. De sus siete tantos ligueros, cinco llegaron de manera consecutiva los días 24 y 27 de septiembre, ante el Rayo y el Real Madrid. En las 21 jornadas restantes, sólo ha anotado dos: de falta y de penalti. Y no será por falta de oportunidades, pues ha sido titular en 21 de las 23 jornadas ligueras y acumula 1.644 minutos en la competición doméstica.

Si los datos goleadores son malos, las sensaciones aún peores. Ante el Betis fue titular, pero Simeone decidió sustituirle al descanso tras un primer tiempo en el que intervino poco y, cuando lo hizo, no aportó nada diferencial. Tres días antes, se quedó sin jugar en La Cartuja por una gastroenteritis el día que el Atlético firmó uno de sus mejores partidos de la temporada.

La gran duda, ahora, es si será titular en el duelo ante el Barça de semifinales de Copa del Rey. Su estatus de estrella invita a pensar que saldrá de inicio, pero su crisis de goles y juego y sus últimas actuaciones podrían llevar a Simeone a repetir el once de La Cartuja, con Griezmann y Lookman en ataque.