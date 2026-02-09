Jorge Morán 09 FEB 2026 - 13:47h.

Lo ocurrido en Vallecas fue uno de los temas a tratar en ElDesmarket

Vallecas, un estadio acostumbrado a las suspensiones: cuarta vez que ocurre desde 2012

La situación en el Rayo Vallecano comienza a ser insostenible. La suspensión del encuentro ante el Real Oviedo por el estado del césped es una más en la gestión de un Martín Presa que ya no convence a nadie. Hasta los jugadores han dicho basta, como se pudo comprobar durante el comunicado que sacaron junto a la AFE denunciando las condiciones de trabajo en las que se encuentran.

"No se puede permitir más", comenzó diciendo Nacho Donado en el podcast de ElDesmarket. Una situación que se veía venir desde hace meses, cuando aficionados, jugadores e incluso cuerpo técnico, comenzaron a criticar el estado de un Estadio sin mantenimiento. "LALIGA tiene que solicitar unos mínimos de mantenimiento de los estadios", apunta el periodista.

Un estado del que Martín Presa culpa a la Comunidad de Madrid. "Las condiciones de su estadio no son de fútbol profesional. Y si Presa no puede, hay que buscar una vía para que se le inhabilite", señaló en concordancia con lo que piensan los aficionados rayistas.

LALIGA, culpable de lo que ocurre en Vallecas

La suspensión del partido entre Rayo y Oviedo llegó directamente de LALIGA quién, tras el comunicado del equipo y a unas horas de que echase la pelota a rodar, comprobaron que el césped no se encontraba en las condiciones mínimas. "Delante de todos, Martín Presa está dejando morir al Rayo Vallecano. No lo hace de manera activa, pero va dejando que todo muera, como el césped, la Ciudad Deportiva, una plantilla cada vez más debilitada. Nadie hace nada, ni LALIGA, ni la RFEF, sólo la afición", dijo Jorge Picón en ElDesmarket.

Una situación 'intolerable', pero que no es la única en Vallecas. Como recuerda Nacho Donado, el césped es una más dentro de una larga lista. "Hablamos del césped, pero que pasa con las gradas, con la Ciudad Deportiva, con los médicos...", recordó.

Y si esto está ocurriendo es con el beneplácito de la propia competición. "Esto es LALIGA, que no escurra el bulto, tiene que ser ellos los que comprueben que esto funciona. Si eres la mejor del mundo tienes que tener esto controlado desde el día uno, no te puede pasar en mitad de la temporada", dijo Picón.

"Igual que LALIGA es muy estricta para controles económicos, acreditaciones, no entiendo que esto no lo sea. No sé si habéis ido alguna vez a Vallecas... la experiencia como aficionado, si no fuese por la gran afición que tiene el Rayo Vallecano, es insalubre. Los baños.. cuando Presa dice que si el Rayo no se va del estadio de Vallecas se muere, yo lo que pienso es que si él no se va del equipo, el Rayo se muere", zanjó Nacho en una gran reflexión del sentir de todos los vallecanos.