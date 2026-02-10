Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 08:08h.

El Barcelona afronta uno de los partidos más importantes de la temporada con varias bajas importantes para Hansi Flick. El técnico alemán no podrá contar en el centro del campo con Pedri y sigue pendiente de Frenkie De Jong, quien no pudo saltar al césped en el último encuentro liguero.

En ataque, el equipo sufre una de las bajas más sensibles como es la de Raphinha, ya que su ausencia se ha hecho notar en los choques donde no ha podido estar presente por una lesión. Sin embargo, podría no estar del todo descartado.

El delantero brasileño recogió anoche el premio Toresky y aprovechó para conectar con Manu Carreño y pronunciarse acerca de su estado en El Larguero antes del cruce de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

¿Llegará Raphinha a la Copa del Rey?

"Aún no lo sé, pero estoy intentando recuperarme lo más rápido posible para poder estar en el campo. Soy el primero al que no le gusta nada estar fuera. No quiero estar al 50% porque sé que no voy a rendir. Intentaré estar al 100% lo más rápido posible", contó Raphinha en el programa radiofónico.

Hace unas semanas, Hansi Flick ya dejó claro en rueda de prensa con un toque de atención que algo debía cambiar para que el brasileño volviese a esa regularidad y dejar atrás las lesiones. "Todos tenemos que ver dónde mejorar. Esto es por el bien de todos", mencionó el '11' culé.

Hansi Flick quiere volver a pelear por el triplete hasta el final como ya ocurrió la temporada pasada. Este año, por el momento, van líderes en LALIGA -con el Madrid a un punto-, clasificados para los octavos de la Champions League y en semifinales de la Copa del Rey.

Delante tendrán a un Atlético de Madrid que viene en horas bajas en su propio estadio, con dos derrotas consecutivas, pero que siempre ha cometido a los culés. El Barcelona aún desconoce si podrá contar con Raphinha para el duelo en el Metropolitano del próximo jueves, pero el brasileño únicamente jugará si llega al 100%.