Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 17:55h.

El jugador disputó sus primeros 15 minutos y despertó el clamor de la grada

La salida de Dro Fernández del FC Barcelona trajo bastante cola en el pasado mes de enero. Desde sus palabras afirmando que "no hay mejor lugar para seguir creciendo" que el Paris Saint-Germain hasta las palabras de Luis Enrique sobre el jugador, lo cierto es que fue un movimiento que generó bastante ruido. Sea como fuere, el jugador ya ha logrado debutar con el equipo parisino... y el PSG no ha dejado pasar la oportunidad de lanzarle otro dardo al club barcelonista.

Y es que, en la presentación del jugador ante su afición en el Parque de los Príncipes, Dro Fernández salió posando con su camiseta, en la que llevará estampado el dorsal 27. El centrocampista aplaudió a la grada, que le jaleó como si, en lugar de una joven promesa, se tratara de una gran estrella. En ese momento, la cuenta oficial del PSG sacó una publicación que no poca gente ha entendido como un mensaje velado hacia el FC Barcelona: "¡Aquí se te quiere!". Y es que gran cantidad de aficionados barcelonistas han respondido a la publicación criticando al equipo parisino.

En lo estrictamente deportivo, Dro Fernández jugó los últimos 15 minutitos de 'Le Classique', el Clásico de Francia, que disputan entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. Jugando como el primer hombre por delante de la línea defensiva, el jugador gallego mostró mucho control y pausa con la pelota en las piernas, personalidad para sacar el balón jugado desde atrás y arrojo para conducir sin miedo. Es más, también dejó algún que otro detalle de calidad que provocó la admiración en la grada parisina. En este sentido,

Al término del partido, Dro Fernández compareció en zona mixta. El jugador se mostró muy satisfecho por su debut, por pisar el Parque de los Príncipes por primera vez y por las sensaciones del equipo tras vencer por cinco a cero al OM. Sobre su participación, lo tiene claro: "Vine aquí a jugar, a tener minutos, pero no tengo prisa. Cuando lleguen los minutos, llegarán, y trabajaré para que sigan llegando", afirma.

Dro Fernánez: "Luis Enrique es una de las razones por las que estoy aquí"

En este sentido, todo depende de Luis Enrique, a quien le profesa gran admiración: "Es un entrenador increíble. Todo el mundo ha hablado maravillas de él, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Lo demuestra en cada partido, en todo lo que ha hecho por los jóvenes, y por eso estoy aquí", reconoce.

Por último, afirma que no tiene prisa por jugar todos los minutos, ya que es joven y sabe que hay mucha competencia: "Quiero seguir creciendo y acumulando minutos, pero no hay prisa. Si consigo minutos, genial; si no, seguiré trabajando. Creo que este es el mejor lugar para mí, y por eso estoy aquí", sentenció.