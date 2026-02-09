¡Se acaba el evento de presentación!

Alberto Cercós García 09 FEB 2026 - 19:08h.

Sigue en directo la presentación del nuevo AMR26, el nuevo coche de Fernando Alonso

Los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026: Fernando Alonso y Carlos Sainz en el top 8

Compartir







Es el día que todo fan de la Fórmula 1 o de Fernando Alonso estaba esperando. Porque no es una presentación cualquiera, es la puesta de largo del coche que dejó a todo el mundo impresionado en el poco rato que estuvo en los test de Barcelona. Hace escasos días que el AMR26 acapara todos los focos posibles. El contexto de la F1 sigue impresionado con el diseño rompedor por el que apostó Adrian Newey. Y es que este es su primer coche desde que se marchó de Red Bull, por lo que la expectativa está por las nubes. Además, hace una dupla de ensueño con Fernando Alonso. El piloto español quiere aprovechar el monoplaza diseñado por Newey para tener un 2026 de ensueño: la '33', soñar con un tercer título mundial o mantenerse competitivo durante todo el curso.

"No veo ninguno de mis diseños como agresivo, la dirección puede ser interpretada como agresiva porque tiene varias características que no se han hecho antes. ¿Eso lo hace agresivo? Puede que sí, puede que no. El coche está muy apretado por dentro, mucho más apretado de lo que creo que se ha hecho nunca antes en Aston Martin. Eso requiere una relación muy cercana con los diseñadores mecánicos para alcanzar las formas aerodinámicas que buscábamos. No ha sido fácil, todo lo contrario, pero han cumplido con el desafío", auguraba Adrian Newey hace pocos días.

En ElDesmarque vamos a contar en riguroso directo cómo se desarrolla la presentación del nuevo AMR26. Un monoplaza que promete dar la campanada esta temporada.