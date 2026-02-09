Así ha sido la presentación del AMR26, con Adrian Newey y Fernando Alonso como protagonistas
Es el día que todo fan de la Fórmula 1 o de Fernando Alonso estaba esperando. Porque no es una presentación cualquiera, es la puesta de largo del coche que dejó a todo el mundo impresionado en el poco rato que estuvo en los test de Barcelona. Hace escasos días que el AMR26 acapara todos los focos posibles. El contexto de la F1 sigue impresionado con el diseño rompedor por el que apostó Adrian Newey. Y es que este es su primer coche desde que se marchó de Red Bull, por lo que la expectativa está por las nubes. Además, hace una dupla de ensueño con Fernando Alonso. El piloto español quiere aprovechar el monoplaza diseñado por Newey para tener un 2026 de ensueño: la '33', soñar con un tercer título mundial o mantenerse competitivo durante todo el curso.
"No veo ninguno de mis diseños como agresivo, la dirección puede ser interpretada como agresiva porque tiene varias características que no se han hecho antes. ¿Eso lo hace agresivo? Puede que sí, puede que no. El coche está muy apretado por dentro, mucho más apretado de lo que creo que se ha hecho nunca antes en Aston Martin. Eso requiere una relación muy cercana con los diseñadores mecánicos para alcanzar las formas aerodinámicas que buscábamos. No ha sido fácil, todo lo contrario, pero han cumplido con el desafío", auguraba Adrian Newey hace pocos días.
En ElDesmarque vamos a contar en riguroso directo cómo se desarrolla la presentación del nuevo AMR26. Un monoplaza que promete dar la campanada esta temporada.
Momentos clave
¡Se acaba el evento de presentación!
Punto y final. Hasta aquí ha llegado la puesta de largo del AMR26. Si bien el monoplaza real ya está en Bahréin para los test de pretemporada que se llevarán a cabo estos próximos días, uno se puede hacer una idea de cómo será el diseño del nuevo coche. Adrian Newey, Fernando Alonso y Lance Stroll, los protagonistas.
Newey augura muchos cambios durante la temporada
"Los coches que veremos en pretemporada serán muy diferentes a los de Australia, e irán cambiando mucho durante la temporada. Estos coches están hechos para facilitar los adelantamientos", confiesa el británico.
EL AMR26 ESTÁ AQUÍ
Es la primera imagen. Es el primer vistazo. Este es el diseño definitivo del nuevo coche de Fernando Alonso. Un AMR26 que luce con un precioso esmeralda con toques blancos y negros. Muy top.
Más de Fernando Alonso
Mientras Aston Martin intenta recuperar la conexión, recuperamos alguna declaración más de Fernando Alonso durante el evento.
“Será una temporada muy interesante, sobre todo la segunda parte será más importante. Los test de Bahréin y Austria marcarán un poco el camino, pero estamos muy centrados en el desarrollo del coche”, dice el español.
Problemas con la señal de Aston Martin
Las redes sociales de Aston Martin están colapsando. La señal del directo se ha caído. Esperemos que el AMR26 funcione mejor que este evento...
Alonso y Stroll entran en escena
Con el AMR26 aún sin desvelarse, el evento se centra en los pilotos que pilotarán el nuevo coche en 2026. "Conducir un coche de Adrian Newey... estoy muy emocionado. He estado corriendo contra él gran parte de mi carrera y, como ha dicho Lance, este año es un gran desafío", destaca Fernando Alonso.
¡Empieza el acto de presentación!
Lawrence Stroll, el jefe de Aston Martin, en acción. "Es el primer Aston Martin de fábrica, desarrollado en Silverstone", dice el canadiense.
Pedro de la Rosa, optimista
También en DAZN, Pedro de la Rosa habla sobre qué esperar del 2026. "El reto es gigantesco. El camino es largo... tenemos todos los ingredientes", dice el embajador de Aston Martin.
Fernando Alonso, al habla en DAZN
"Creo que vamos a ir de menos a más durante el campeonato, ojalá podamos a mitad de año tener un coche que nos permita luchar por cosas grandes. El equipo tiene mucha ilusión, tenemos al mejor diseñador, unas instalaciones top y ahora nos falta tiempo. Es un desafío bonito y tengo ganas de ello", cuenta el piloto asturiano en DAZN.
Los 'alonsistas' de Montmeló
Fue una de las imágenes de los test de Barcelona. La gran expectación que traía consigo ver por primera vez el AMR26 pilotado por Fernando Alonso. Una jornada única que terminó con el asturiano dando más de 60 vueltas con su nuevo monoplaza.
Empieza el acto de Aston Martin
Más de medio millón de espectadores ya están pendientes de la cuenta de TikTok de Aston Martin. La expectación es superlativa.
Se viene.
Las pinceladas de Barcelona
Todo el mundo se quedó impresionado con los test de Montmeló. El trabajo de Adrian Newey con el AMR26... dejó a todo el mundo boquiabierto. Es el diseño más rompedor, sin lugar a dudas.
¿Veremos ese domino en pista? Los test de Bahréin, que empiezan este mismo miércoles, responderán a esa pregunta.
En nada empieza el acto de presentación
Aston Martin apuesta por TikTok para realizar la presentación de su nuevo monoplaza.
¡Hola, hola!
Bienvenidos a uno de los directos más especiales de la pretemporada: en un rato se dará a conocer el nuevo coche de Fernando Alonso, el nuevo AMR26.