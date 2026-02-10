Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 06:58h.

Rubén Uría cree que Julián Álvarez debe dar un paso al frente

Estrada Fernández no compra el gol anulado del Atlético - Betis por un posible error: "Hace volar la pelota"

Compartir







Dentro de la racha tan negativa que atraviesa el Atlético de Madrid, con dos derrotas en casa consecutivas y tras haberse descolgado del liderato de LALIGA, Julián Álvarez es la pieza más preocupante. El delantero argentino lleva meses muy lejos de su nivel habitual, sin influencia en el juego y con una sequía goleadora que ya llega a los 3 meses.

Se perdió el partido contra el Real Betis de Copa del Rey por enfermedad, uno de los mejores partidos del equipo esta temporada, y partió de inicio en el encuentro liguero, aunque fue sustituido al descanso cuando el Atlético de Madrid ya perdía 0-1. En el banquillo, el argentino dejó una preocupante imagen con la mirada totalmente perdida.

"Yo creo que este chaval está con un bloqueo mental enorme", apuntaba Rubén Uría en ElDesmarque Madrugdada. Sin embargo, no se quedó ahí pues el periodista señaló que "hay muchas cosas que están pasando alrededor de la figura de Julián Álvarez".

Rubén Uría y la situación de Julián Álvarez

"A él le convendría mucho salir a hablar y contar algo. Creo que la afición del Atleti se está portando muy bien con él. Lo que le pasa creo que es una mezcla de cosas profesionales y personales", mencionó Rubén Uría en el programa de madrugada.

PUEDE INTERESARTE Qué cambió el Real Betis para ganar en el Metropolitano: el reajuste defensivo frente a un Atlético lento y sin ideas

Roberto Gómez, por su parte, contó en ElDesmarque que "le está tocando un equipo muy bien", incidiendo que en el Barcelona solamente le puede tocar Joan Laporta.

En cuanto al mal momento que atraviesa Julián Álvarez, Rubén Uría recalcó en que tanto el jugador como su entorno deben reflexionar una cosa importante. "El Atlético de Madrid, estando él mal, está apostando por él. El entrenador le está protegiendo. Los compañeros se están portando bien con él. El presidente está siendo muy cariñoso con él. La afición del Atleti no la ha tomado con él ni le están pitando, le están apoyando. Julián Álvarez lo debería valorar".