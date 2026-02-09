Qué cambió el Real Betis para ganar en el Metropolitano: el reajuste defensivo frente a un Atlético lento y sin ideas

El Real Betis aprendió la lección del partido de Copa del Rey

Simeone destaca a Pellegrini, pasa de las quejas del césped y valora el cambio de Julián Álvarez

Manuel Pellegrini aprendió de sus errores tras la dura eliminación en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El técnico chileno se lo hizo saber a sus jugadores antes de viajar a la capital de España, con un vídeo en el que mostró todos los fallos que cometieron en La Cartuja.

"Fue importante para hacer autocrítica. Cambiamos la energía y la intensidad. Sabíamos que teníamos que cambiar todo", admitió Antony tras la victoria por 0-1 en el estadio Metropolitano. Y así lo hicieron.

Qué cambió el Real Betis para ganar a los de Simeone

Del Betis de La Cartuja al Betis del Metropolitano hay un mundo. Y no solo porque algunos jugadores estuvieron más acertados, como el caso de Antony, sino porque Manuel Pellegrini cambió por completo la estructura defensiva.

Desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para comparar ambos encuentros, en el que los verdiblancos cambiaron radicalmente su juego.

Uno de los grandes fallos del Real Betis en La Cartuja frente al Atlético de Madrid fue su manera de afrontar el duelo en el aspecto defensivo. Marc Bartra ya reconoció que les sorprendió que los rojiblancos saliesen sin puntas fijos (ya que Lookman y Griezmann se movieron por diferentes partes del campo), por lo que los de Simeone conseguían tener superioridad en zonas de creación o banda.

Como se pudo ver en Sevilla, Pellegrini organizó un bloque alto con una presión insistente, que en varias ocasiones resultó efectiva pues conseguían robar en zonas altas del campo, pero en otras, estos ejercicios de presión resultaron inútiles frente a la superioridad del Atlético y la velocidad y precisión con la que movían el balón. De esta forma, conseguían plantarse fácilmente en campo rival.

Sin embargo, en el Metropolitano optaron por todo lo contrario. Con un bloque bajo, esperaban a que un Atlético de Madrid bastante plano, lento e impreciso, llegase a campo rival hasta toparse con un muro.

Esto se aprecia claramente en los datos defensivos del equipo. Como puedes observar en el gráfico a continuación, el equipo verdiblanco dejó jugar mucho más a su rival desentendiéndose del balón, ya que el Atlético de Madrid dio una media de 145 pases hasta interrumpir la jugada.

Además, el Real Betis pasó de realizar el 50% de acciones defensivas por encima de 40 metros respecto a la línea de fondo propia a hacer únicamente el 11,1%, por lo que realizaron muchas menos recuperaciones peligrosas (una en Liga frente a diez en Copa) y recuperaciones en campo contrario (tres ante veinte).

De esta forma, los verdiblancos supieron esperar atrás en un bloque cerrado a un Atlético de Madrid que estuvo muy flojo en cuanto a la generación de jugadas, además de recalcar el gran trabajo defensivo de Natan, Diego Llorente y Marc Roca por el carril central que dejaron a los rojiblancos sin opciones.

Con esto y un equipo que ofensivamente se mostró más inspirado que en Copa del Rey, generando peligro en varias contras donde se llegaron a plantar delante de Oblak con pases muy verticales, el Betis fue capaz de aguantar el 0-1 durante una hora de partido.

Qué falló en el Atlético de Madrid

Por otro lado, se vio a un Atlético de Madrid irreconocible tras su buen hacer en La Cartuja. Durante la temporada, se ha comentado que a los de Simeone le cuesta entrar en defensas cerradas, pero ayer fue la clara demostración, ya que los rojiblancos se mostraron sin ideas ofensivas.

El técnico argentino comenzó manteniendo el 4-3-3 que tan bien funcionó en La Cartuja en fase ofensiva. Comenzó generando peligro por ambas bandas atacando el espacio entre lateral y central, pero sin terminar de encontrar a Álvaro Valles. Aun así, no estaba tan preciso como el otro día, pues la falta de Pablo Barrios y Griezmann -Julián volvió a hacer un mal partido- ralentizaba el juego.

Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el equipo comenzó a ser más lento y precidible, por lo que el Real Betis se creció en el aspecto defensivo, por ejemplo, cubriendo con más jugadores a Lookman.

Con el gol de Antony y los cambios al descanso, Simeone comenzó a tocar el esquema, moviendo a algunos de sus jugadores pero sin encontrar resultado: seguía estampándose contra el muro verdiblanco.

Probó a acumular jugadores en la izquierda, con Baena, Lookman y Giuliano atacando por el mismo lado y así dejar el carril derecho a Llorente. Pero esto no salió bien, pues el Betis reforzó el lado sin dejar jugar al Atlético.

De cara al final, Obed Vargas entró por Lookman, devolviendo a Giuliano a la banda derecha y con Griezmann acompañando a Sorloth. Muchos cambios de sistema y posiciones de jugadores para no conseguir entrar en una defensa bien plantada por parte del Real Betis y donde únicamente consiguieron crear peligro con algún centro lateral (3 remates de 17 centros realizados).