Pellegrini pasa página, pero no olvida: "Todavía duele"

Álvaro Borrego 08 FEB 2026 - 21:21h.

"La idea de hoy fue la misma que el jueves"

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Betis, que por primera vez vence al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El entrenador mostró su satisfacción por la manera en la que se repuso el equipo, aunque la derrota del jueves "todavía duele", pero intentó poner en perspectiva lo mucho que ha logrado la plantilla hasta ahora.

Un Betis más defensivo: "Ha sido clave mantener una seguridad defensiva y no regalar tres goles como lo hicimos el jueves. Estuvimos intensos y no permitimos al Atlético tener los espacios que tuvo el partido anterior".

Mejor que en Copa: "Aunque fue una dolorosa derrota, y todavía duele, es muy fácil intentar cambiar todo al primer traspiés, y creo que uno debe mantener la seguridad en lo que uno hace".

Qué ha trabajado más estos días: "Yo creo que también por alguna derrota, y fue fuerte, además en nuestro campo, se confunde todo el resto. Nosotros veníamos de una temporada en la que lo estábamos haciendo bastante bien, tuvimos una actuación muy falsa que nos hizo tener un traspié, pero no íbamos a echar todo a la basura por eso. Todavía quedan 45 puntos por disputarse, debe ser el noveno partido que jugamos en 28 días, pero el camino que tenemos trazado intentamos mantenerlo".

El buen partido de Bakambu: "Me alegro mucho por él. Había rumores de que se iba. Les pasa a los goleadores, hizo un gran partido y me alegro mucho por él. Fidalgo pierde muy pocos pases y tiene el balón. Tuvimos un buen control de balón en el medio. Tanto Antony como Abde trabajaron bien en las bandas, fue un trabajo del equipo completo":

¿Qué ha cambiado respecto al jueves? "La verdad es que la idea futbolística fue la misma. Esperamos algo más al Atlético, de local hicimos el partido un poco más largo y cometimos errores. Estuvimos más juntos, más concentrados y no cometimos los errores"

Los peligros del rival: "Si dejas espacios al Atlético con errores defensivos importantes, no perdona. Se hace autocrítica, pero el partido siguiente es distinto. Por eso es la actividad más popular del mundo”.