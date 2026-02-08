Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 21:05h.

Antony desvela cómo preparó Manuel Pellegrini el encuentro

No ha sido, ni mucho menos, una semana sencilla para el Betis. El conjunto verdiblanco, tras caer eliminado en la Copa del Rey en manos del Atlético de Madrid (0-5), recibió multitud de críticas y este domingo tenía el importante desafío de visitar el Metropolitano. Manuel Pellegrini lo sabía y preparó un vídeo explicativo a sus jugadores para entender todo lo que salió mal en la cita del jueves.

Tal y como ha desvelado Antony en los micrófonos de Movistar LALIGA, Manuel Pellegrini reunió a sus jugadores antes de viajar hasta Madrid para mostrarles un vídeo en el que se veían todos los errores cometidos durante la cita en Copa del Rey.

"El míster ha hecho un vídeo del partido que perdimos y fue importante para hacer autocrítica. Cambiamos la energía y la intensidad. Sabíamos que teníamos que cambiar todo", comentaba el atacante brasileño en su entrevista televisiva.

En este mismo sentido, el propio Antony reconocía que ese vídeo fue clave y es que "la semana ha sido importante, la charla del míster. Teníamos que cambiar sí o sí, hemos demostrado que somos una familia. Ha sido un partido diferente, feliz por el resultado".

Con este vídeo, Manuel Pellegrini le señaló a sus futbolistas absolutamente todos los errores que habían cometido y es que ya el propio Fidalgo, recién llegado al club, reconocía tras la cita que "el otro día saltábamos tarde, ellos encontraron bien el juego interior y con Griezmann de falso 9 nos atacaban al espacio con Lookman".

El Betis lo cambió todo, sumó jugadores por dentro, replegó líneas, se unió, aumentó la intensidad y se sacrificó mucho más sin balón, todo ello gracias -en gran parte- al explicativo vídeo que preparó Manuel Pellegrini con sus ayudantes horas después de la durísima derrota ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey.