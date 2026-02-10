David Torres 10 FEB 2026 - 09:09h.

Lleva tres goles esta temporada

Ron Gourlay: "Hemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador avanzado"

“Ya estamos trabajando en el mercado de verano. Ya hemos fichado a De Haas y tenemos a otro jugador muy cerca. Todo forma parte del nuevo enfoque, detectando al talento de manera temprana. Es una transición que está sucediendo en el Club y que cuenta don todo el apoyo del Presidente”, explicaba Ron Gourlay el jueves pasado en la sala de prensa y, días después, el central Justin de Haas lo ha celebrado marcando el gol que abría la cuenta de su equipo, el Famalicao contra el AVS (3-1).

Fue un gol de calidad, casi de delantero. El neerlandés recibe un centro lateral, la baja con su pierna buena, la izquierda, y remata con la derecha al fondo de las redes

Tercer gol de Justin De Haas: los detalles de su contrato

Este es el tercer gol de un Justin De Haas en una temporada en la que lo está jugando todo (lleva 1890 minutos repartidos en 21 encuentros.

Al finalizar el año, el futbolista iniciará un nuevo contrato con el Valencia CF que le ligará al equipo de Mestalla por cuatro temporadas. El Valencia trató de ficharlo en enero porque era un central zurdo, pero la lesión de Diakhaby obligó a que llegara otro perfil, un central que pudiera jugar con Copete y ahí apareció Unai Núñez. Pero el club no desistió y llegó a un acuerdo con el futbolista para que se comprometa para las cuatro próximas temporadas. Llega gratis.

De Haas, no obstante, llega en la plenitud de su carrera. Acaba de cumplir 26 años y su 1,94 de altura le convierten en un central potencialmente eficaz por alto. Quiénes lo ven jugar destacan su buen golpeo y manejo de pelota con la izquierda, una cualidad que buscaba el Valencia CF de Corberán, siempre con problemas para sacar la pelota jugada cuando le dominan.