Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 12:09h.

El juego se paró durante varios minutos

El audio VAR de la jugada del fuera de juego del Griezmann en el Atlético-Betis

Compartir







No fue el día del Atlético de Madrid. Con la moral por las nubes tras la goleada de La Cartuja, el equipo colchonero volvía a enfrentarse al Real Betis 72 horas después. El fútbol, tan impredecible como siempre, sorprendió a todos con una victoria por la mínima del equipo que cayó el jueves por un contundente 0-5. Y lo cierto es que la victoria heliopolitana prácticamente ni peligró durante todo el choque. Eso sí, la expedición verdiblanca se llevó un susto que Xavier Estrada Fernández no compra.

El que fuese árbitro profesional en LALIGA y colaborador de esta casa tiende a reaccionar a las jugadas más polémicas de la jornada. El gol en propia puerta de Diego Llorente subió momentáneamente al luminoso del Metropolitano... hasta que Trujillo Suárez alertó a Mateo Busquets.

El responsable VAR invitó al trencilla principal a acudir al monitor VAR de campo para revisar la posible influencia de Antoine Griezmann en la jugada. El galo pugnó con el zaguero bético por el balón antes de acabar en el fondo de las mallas. No obstante, Estrada Fernández pone el foco en el SAOT.

Estrada Fernández aprecia un error técnico en el Atlético - Betis

A través de su perfil personal en X (anteriormente Twitter), el excolegiado denunció un error del SAOT, o lo que es lo mismo, el fuera de juego semiautomático. Estrada Fernández puso el foco en la elección del frame de la revisión, pues entiende que es posterior al impacto con el balón, por lo que se desvirtúa la posición antirreglamentaria de Antoine Griezmann.

El que fuera árbitro profesional entiende que con la imagen elegida dese la Sala VOR no se puede garantizar que el atacante colchonero esté en fuera de juego. Así lo expresó el colaborar de este periódico: "El SAOT es tan exacto que hace volar la pelota cuando la realidad nos muestra que toca el suelo. Y con esta "precisión" se deciden partidos y ligas".