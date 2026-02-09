Jorge Morán 09 FEB 2026 - 11:35h.

Fuentes del club aseguran que se jugará en Vallecas

Vallecas, un estadio acostumbrado a las suspensiones: cuarta vez que ocurre desde 2012

Compartir







Con el aplazamiento del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, y la nueva fecha todavía en el aire, el conjunto vallecano deberá volver a jugar en su campo este fin de semana. Será ante el Atlético de Madrid, el domingo a las 16.15H, en un duelo importantísimo para los vallecanos, no sólo en lo deportivo, también en cuanto a imagen.

A cuatro horas del partido ante el Real Oviedo, LALIGA tomó la decisión de suspender el encuentro de la jornada 23. El estado del césped hizo que la organización preservara la integridad de los futbolistas en una decisión que no gustó nada a los visitantes. El Rayo cambió el terreno de juego a sólo unos días del partido, terminando de ponerlo 48 horas antes.

La falta de tiempo y la gran cantidad de agua que cayó en Madrid por las lluvias hicieron que el césped no estuviera listo para el sábado. Ya un día antes, los futbolistas vallecanos se marcharon del estadio sin poder entrenar debido a un terreno de juego sin drenar y muy débil.

¿Se jugará el Rayo Vallecano vs Atlético en Vallecas?

Ahora, unos días después de todo el lío ocurrido este fin de semana, llegan las dudas de nuevo. El Rayo Vallecano recibirá la visita del Atlético de Madrid este domingo y lo normal es que sea en Vallecas, en un estadio que debería estar ya preparado para el partido.

El club lleva trabajando sin descanso en el césped desde que se supo la suspensión y esto, unido a la disminución de las lluvias en Madrid, haría posible que se disputase el encuentro en el estadio. No es nada oficial, pero desde el Rayo Vallecano apuntan a que será así. "Nadie nos ha dicho lo contrario y para entonces el terreno de juego estará bien. Hay muchos días por delante para que termine de ponerse en óptimas condiciones", dijeron fuentes cercanas a EFE.

Así lo sienten también dentro del vestuario. Iñigo Pérez y los suyos entrenarán toda la semana en la Ciudad Deportiva, pero trasladarán la sesión del sábado al Estadio, confiando en que el terreno de juego pueda estar a las condiciones óptimas para la preparación.