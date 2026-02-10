Miguel Casado 10 FEB 2026 - 05:59h.

El '2' blanco tan solo ha jugado 27 minutos en los últimos 10 partidos

Arbeloa cree que Dani Carvajal no está para jugar y el Real Madrid ya piensa en no renovarle

Compartir







El Real Madrid no está pasando por su mejor momento y pese a la victoria en Valencia por 0 goles 2 del domingo, Álvaro Arbeloa tiene grandes frentes abiertos. Al enfado de Dani Ceballos por no jugar ni un solo minuto en Mestalla se le sumó la situación de Dani Carvajal, que tras el encuentro se quedó hablando con Antonio Pintus sobre el terreno de juego.

Y es que el lateral derecho tan solo ha jugado 27 minutos en los últimos 10 partidos, pese a que ya recibió el alta médica hace unas semanas. Con el Mundial en el horizonte, de puertas para afuera del vestuario merengue no se entiende la falta de protagonismo del capitán, aunque Álvaro Arbeloa lo explicó en rueda de prensa con total naturalidad.

PUEDE INTERESARTE Calendarios de Barcelona y Real Madrid en LaLiga y partidos clave para ser campeón

"A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, no pienso correr ningún riesgo. Él ha trabajado en los días libres, dentro del vestuario es el primero que da una palabra de más antes de los partidos y después, siempre le escuchas a él, es importante tener una referencia como él en el vestuario, va a encontrar su mejor nivel y seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante", comentó el salmantino.

La opinión de Manu Carreño sobre la situación de Dani Carvajal

La situación del futbolista de Leganés se puso sobre la mesa en ElDesmarque Madrugada y Manu Carreño rompió una lanza en favor del entrenador del Real Madrid.

"Son cuestiones de entrenador. Si lo está haciendo bien o mal, pues el tiempo lo dirá. Ahora mismo no me atrevo a decir que está siendo injusto con Carvajal, porque no hemos tenido oportunidad de verlo", arrancaba el presentador de ElDesmarque de Cuatro.

"Llama la atención que ni siquiera caliente, es verdad que si viaja y está en el banquillo se entiende que está bien, y no verle ni siquiera calentar, pues llama la atención. Y es verdad que su situación es un poco peculiar porque acaba contrato, porque hay un Mundial, pero de ahí a decir que Arbeloa no está siendo justo con Carvajal... Creo que son temas futbolísticos y que en este caso el entrenador es quien mejor conoce cómo están sus futbolistas", completaba Carreño.