Dani Ceballos se ha convertido en otro de los protagonistas de la actualidad tras la victoria del Real Madrid en Valencia. En esta ocasión no ha sido por su aportación al equipo para sumar los tres puntos, sino por su mensaje en las redes sociales después de quedarse sin minutos en Mestalla. Tras ser clave en la victoria frente al Rayo, el utrerano volvió a quedarse sin minutos y, este lunes, dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales a modo de dardo.

"Aquí somos de pocos amigos. La lealtad está cara", expresó en su cuenta de Instagram junto a una foto de dos leones. Unas palabras que, tras los últimos sucesos, hacen pensar que van relacionados con su falta de protagonismo en el Madrid incluso por detrás de algunos canteranos que han ido entrando en escena con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.

Cronología de una relación con aristas

Ceballos sigue sin tener demasiado protagonismo en el Madrid. El partido de Champions ante el Benfica dejó secuelas en el vestuario. Antón Meana, en El Larguero de la Ser, desveló que los compañeros del atacante se habrían dirigido a Arbeloa para pedirle explicaciones de por qué no había tenido minutos. Unos días después, frente al Rayo, el jugador si entró para disfrutar de toda la segunda parte.

Sin embargo, en Mestalla volvió al ostracismo y ahora Ceballos ha querido tomar la palabra a través de su cuenta de Instagram. Pese a que Arbeloa comentó en rueda de prensa la importancia de un jugador como él en la plantilla, lo cierto es que de momento eso no se ve reflejado en las decisiones que ha tomado el técnico en partidos como el de Albacete o frente al Benfica en la Champions.

"Todos sabemos sus cualidades y sus condiciones, Es un perfil que siempre hace falta tener en la plantilla y estoy seguro de que va a ser muy importante de aquí a lo que queda de temporada por sus condiciones", comentó sobre Ceballos en una rueda de prensa anterior.