El Real Madrid sacó adelante un complicado partido en Mestalla gracias a los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé en la segunda parte. Los de Álvaro Arbeloa se llevaron los tres puntos ante un necesitado Valencia pese a que no mostraron una buenísima imagen.

El técnico salmantino sacó como titular una defensa inédita, con pleno de jugadores españoles -algo no habitual en el cuadro de la capital de España- y con David Jiménez como lateral derecho por delante de Trent y Dani Carvajal.

Dean Huijsen fue de menos a más

Huijsen comandó junto a Raúl Asencio la zaga y el ex del Bournemouth fue claramente de menos a más en el duelo. Pese a que comenzó perdiendo algunos balones y dejando varias imprecisiones, conforme pasaron los minutos fue creciendo en confianza, solventado varias jugadas e, incluso, atreviéndose a 'vacilar' a su entrenador.

Tal y como ha revelado el programa de Movistar + 'El Día Después', el '24' madridista dejó un divertido momento -al menos para él y para Llopis, el entrenador de porteros- cerca del área técnica con el míster.

No sabemos cuál sería la respuesta inmediata de Arbeloa al primer comentario de Dean, pero este respondió con un "Era una pregunta..." que hacía indicar que el exfutbolista no se lo tomó de la mejor manera.

Y al momento, se lee en los labios de Álvaro un "Gracioso, ¿eh?", que deja a Huijsen a cuadros.

El curioso momento se dio, obviamente, por la tranquilidad de la que gozaba ya el equipo madrileño con dos goles de distancia en el marcador. El futbolista español no ha vivido unos meses fáciles últimamente, pues su juego ha dejado algo que desear y ha atravesado algunas lesiones.

Pero poco a poco parece ir acercándose a su mejor versión y su actitud, tanto en el juego como en detalle como el mencionado, da a conocer que su confianza está también aumentando.