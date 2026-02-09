Diego Páez de Roque Madrid, 09 FEB 2026 - 09:46h.

Dani Carvajal mantuvo una conversación con Pintus tras el choque liguero

Tchouaméni se muerde la lengua con el trabajo físico de Arbeloa y Xabi Alonso

El partido entre el Real Madrid y el Valencia se ha convertido en uno de los más tensos de LALIGA EA SPORTS. La rivalidad de la afición che con Vinicius Jr han hecho de cada visita del equipo blanco a Mestalla una olla a presión en contra de los de Álvaro Arbeloa.

No obstante, el encuentro de ayer -sin Vinicius en el terreno de juego por sanción- fue mucho más calmado que los anteriores, y casi todos los detalles ocurrieron tras el partido, como la respuesta de Vinicius después de la victoria o la comparación de Tchouaméni al trabajo físico de Arbeloa y Xabi Alonso.

La charla de Dani Carvajal con Pintus

Además, con el estadio ya vacío, Dani Carvajal protagonizó una curiosa conversación con Pintus. El periodista Guillermo Rai captó al capitán y al preparador físico charlar después de la victoria del Real Madrid frente al Valencia, en la que el '2' no disputó ni un minuto.

No está siendo una temporada sencilla para el capitán del Real Madrid. Después de su larga lesión de rodilla durante la campaña anterior, Dani Carvajal no consigue tener regularidad ni continuidad, pues ha seguido sumando lesiones a su historial.

En octubre apenas pudo jugar por unas molestias en su muslo, mientras que en noviembre volvió a sufrir otra lesión de rodilla que le ha mantenido apartado hasta enero. Ya en 2026, Dani Carvajal ha ido convocado a todos los partidos, pero en la mayoría de ellos se ha quedado sin jugar. Únicamente completó un cuarto de hora de los encuentros frente al Albacete y Mónaco.

Ayer, en Mestalla, el '2' volvió a quedarse sin jugar. Álvaro Arbeloa optó por David Jiménez como titular y le dio minutos a Trent Alexander-Arnold en los últimos instantes del encuentro.

Tras la finalización del mismo, se produjo la imagen que mencionábamos anteriormente, con Dani Carvajal conversando con Pintus visiblemente enfadado mientras que el italiano parecía darle explicaciones que no terminaban de convencerle.

Precisamente, acerca del lateral derecho le preguntaron a Álvaro Arbeloa tras el choque y la sorprendente elección de David Jiménez. "Ha jugado muy bien, es una pena esa ocasión que no ha entrado, pero que juegue la cantera y aporte lo que ha aportado David es una gran noticia para toda la cantera"-

Acerca de las otras opciones, destacó que "Fede da igual dónde lo pongas que siempre da un rendimiento espectacular, soy consciente de que él donde es feliz es en el centro del campo y es donde más le podemos sacar" y en cuanto a Trent, destacó que irán con cautela.

Por último, se pronunció sobre Carvajal. "A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, no pienso correr ningún riesgo. Él ha trabajado en los días libres, dentro del vestuario es el primero que da una palabra de más antes de los partidos y después, siempre le escuchas a él, es importante tener una referencia como él en el vestuario, va a encontrar su mejor nivel y seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante".