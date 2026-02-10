Los números de Carlos Corberán y el clamor de Mestalla contra la "estabilidad" de Ron Gourlay

Es el quinto peor Valencia CF de toda la historia

Mestalla pide la dimisión de Carlos Corberán

ValenciaDisquisiciones de proyecto expuesto por Ron Gourlay y protestas de Mestalla contra el técnico y los jugadores, lo cierto es que los números cantan en este Valencia CF de Carlos Corberán. Son negativamente históricos y, pocas veces a lo largo de los 106 años de vida del club un Valencia ha tenido tan pocos puntos a estas alturas de campeonato.

Quinto peor Valencia de la historia

Son números que señalan al técnico del Valencia. No obstante, Carlos Corberán, aseguró que tiene “muchas fuerzas” para darle la vuelta a la situación del equipo, aunque agregó que entiende las críticas de la afición valencianista, que pidió su dimisión en varios momentos del partido contra el Real Madrid (0-2).

“Entiendo que la decepción del resultado tiene que ir contra el entrenador. Estoy con muchas fuerzas, veo al equipo competir, con mucho compromiso y tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación. Entiendo las críticas y me responsabiliza”, dijo en rueda de prensa.

Pero es que, su Valencia es el quinto peor Valencia en toda la historia. Con 23 puntos en 23 jornadas, un tercio de los posibles, flirtea con el descenso, como cuando bajó en la 1985-86. Contando con tres puntos la victoria, en la 81-82 el Valencia tenía a estas alturas 19 puntos y se salvó; 22 en la 85-86 y bajó.

Con 23 puntos en la 22-23 se salvó y con 22 en la 24-25, ya con Corberán en el banquillo, el equipo también eludió el descenso.

La solución del técnico

“Nos debemos exigir resultados. No comparto que el equipo no tenga identidad. En mi familia los valores que me han dado son los de luchar y tener responsabilidad. Creo que el equipo va a cambiar esta dinámica y sacar resultados. Tras verlo hoy me reafirmo más. El diagnóstico tiene que ver con mejorar en todo lo que podamos para conseguir un resultado positivo la siguiente jornada”, expresó.

Los datos numéricos

A nivel general, el Valencia de Carlos Corberán ha pasado de sumar con el técnico el 53,9% de los puntos a los que optó en la pasada campaña 2024-25, a conseguir el 33,3% de los que ha habido en juego hasta ahora en la Liga 2025-26.

En la actual campaña 2025-26, el equipo de Corberán ha perdido más de 20 puntos de eficiencia, puesto que solo ha conseguido 23 puntos de los 69 a los que ya ha optado en la Liga, es decir un 33,3% de los mismos.

El clamor de Mestalla vs las palabras de Gourlay

Llegados a este punto, de nuevo los caminos entre la directiva y el pueblo de Mestalla se separan. Minutos después de que Gourlay respaldara a Corberán en su nombre y en el de Kiat Lim, se escuchaba esta música de viento cuando el técnico salía a Mestalla