Mestalla pide la dimisión de Carlos Corberán

ValenciaEl Real Madrid se impuso este domingo por 0-2 al Valencia en un encuentro plano por parte de los dos equipos, en el que una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 encarriló el triunfo visitante y en el que Kylian Mbappé sentenció en el añadido al Valencia de un Carlos Corberán muy criticado por Mestalla. El capitán valencianista, José Luis Gayà, fue el encargado de dar la cara tras un choque que les hizo estar "jodidos".

El capitán ha atendido a los micrófonos de Dazn para analizar el partido contra el Real Madrid y ha dicho lo siguiente:

Dura derrota

"Estamos jodidos, nos ha faltado aprovechar nuestras situaciones. El gol de rebote de ellos nos ha hecho mucho daño. Estábamos compitiendo bien".

Vaya semana negra llevan, antes la Copa y ahora esto

"Semana muy dura para nosotros. Hemos perdido los tres partidos. No queda otra que rehacerse y superar este bache".

¿Qué le parece lo que ha dicho la afición contra ustedes y el entrenador?

"Es normal que la gente esté nerviosa. Si fuera aficionado también lo estaría. Es una situación complicada, para nosotros también".

¿Y los cánticos contra Corberán?

"Confiamos 100% en Corberán y vamos a intentar darle la vuelta lo antes posible".