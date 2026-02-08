David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 23:24h.

El entrenador del Valencia CF Carlos Corberán analizó el encuentro correspondiente a la Jornada 23 de LALIGA que su equipo disputó contra el Real Madrid en Mestalla. El técnico de Cheste, ratificado esta misma semana por Ron Gourlay e incluso antes del partido, pero Mestalla pidió su dimisión y, en torno a eso, giró su rueda de prensa.

¿Se siente sentenciado por Mestalla?

Entiendo que la decepción del resultado tiene que ir contra el entrenador. Cambié a Beltrán porque quería tener dos puntas en el campo y quería sacar a Ramazani. Hugo Duro es el máximo goleador y siempre tenemos la esperanza de hacernos con un punto.

Gran parte del público ha pedido su dimisión

Me siento con fuerzas. Veo al equipo competir, veo al equipo con compromiso. Entiendo las críticas y me responsabiliza.

Baraja dijo que no se iba a ir hasta que el barco se hundiera ¿Y usted?

No sé lo que hizo. Lo que te digo es que tengo toda la fuerza del mundo para cambiar la dinámica del equipo. Sé que venimos de tres derrotas seguidas y soy consciente.

Mestalla le pidió que hiciera cambios ¿Los tenía pensados?

El equipo estaba bien en todo momento, sólo condicionado por los minutos que podía tener Titi. Porque sin Foulquier que va a estar un tiempo fuera, y a Rubo Iranzo, sólo tenemos a Titi. Creo que la acción del gol no debió subir. El árbitro debía haberla cortado antes por un manotazo de Carreras como Hugo Duro. Cambiar a Hugo Duro y a Beltrán era dura, pero meter a Sadiq era una necesidad, pero también confío en jugadores como Ramazani o Diego López. Lamentablemente no lo hemos conseguido

¿Cómo se siente? ¿Cuál es la solución?

Nos debemos exigir resultados. No comparto que el equipo no tenga identidad.

Mi vida y mi familia los valores que me ha dado es luchar y tener responsabilidad. Creo que el equipo va a cambiar esta dinámica y sacar resultados. Tras verlo hoy me reafirmo más.

¿Hasta cuándo hay que esperar los hechos?

Hay que mejorar todo lo que podamos en una semana para conseguir un resultado positivo la semana que viene.