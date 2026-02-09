Lesión de Oso: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 09 FEB 2026 - 20:40h.

Oso, el mejor debutante en la defensa... desde Valentín Barco

Oso, de lo más destacado del Sevilla en el último tramo

El Sevilla FC ha anunciado, a través de sus medios oficiales, la enésima lesión del curso. En esta ocasión, el afectado es Oso, futbolista que había comenzado a sumar minutos y oportunidades bajo el mando de Matías Almeyda en el último tramo reciente.

Según explica la entidad, el lateral zurdo sufre "una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda".

Así ha anunciado el Sevilla la lesión:

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC, tras las pruebas realizadas en la mañana de este lunes, informan de que el jugador sevillista Joaquín Martínez, 'Oso', sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador, que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona FC, queda pendiente de evolución".

El tiempo de baja de Oso

A falta de mayor información, como por ejemplo el grado de lesión, todo apunta a que Oso estará varias semanas de baja, alargándose incluso a meses si la lesión es grave. En las próximas horas se esperan más detalles que puedan clarificar el tiempo que estará ausente el lateral.

La lesión del futbolista se produce, posiblemente, en el peor momento posible para el jugador, ya que desde que Gabriel Suazo se marchase lesionado, no solo sumó minutos en Copa, sino que se convirtió titular en LALIGA y ahora, con el chileno de vuelta, iba sumando minutos como extremo.

El propio Matías Almeyda reconocía que Oso estaba aportando gracias a su ilusión, su esfuerzo y su juventud, que posiblemente le restaba presión respecto a otros compañeros y le permitía jugar mucho más liberado.