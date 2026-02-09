La mujer de Odysseas Vlachodimos le dijo dónde tirarse en el penalti de Stuani

Pepe Jiménez Sevilla, 09 FEB 2026 - 18:39h.

La vida en 317 segundos

Vlachodimos admite que habló sobre la situación con su mujer y con el entrenador de porteros

No sabemos aún si la cita del Sevilla ante el Girona acabará siendo decisiva para la temporada blanquirroja, pero sí sabemos que Odysseas Vlachodimos se ha convertido en el gran nombre de la jornada y lo hizo, en gran parte, gracias a May, su mujer, una de las culpables de su parada en el último suspiro.

Fue el propio guardameta el que confesó, ante los medios de comunicación del Sevilla, que tenía hablado que se lanzaría a la izquierda en el penalti de Stuani. "Tenía muchas ganas de pararlo. Hablé con mi esposa sobre esto la semana pasada y con Arturo, el entrenador de porteros, y decidimos que me tiraría para la izquierda. Así que entre May y Arturo han parado este penalti", confiesa.

"Estoy contento por parar el penalti, pero también por el equipo, porque pudimos darle la vuelta al partido. Sufrimos un poco, fue una primera parte difícil, pero en la segunda parte tengo que felicitar a todos los jugadores. No sé si es mi mejor actuación con el Sevilla FC, no puedo opinar, siempre intento dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y también en cada partido", comentaba poco antes.

Odysseas Vlachodimos, un 'héroe' temporal

Convertido, posiblemente, en el futbolista más regular y de mejor rendimiento en el Sevilla esta temporada, la realidad es que la permanencia de Odysseas Vlachodimos en el club hispalense más allá de junio se antoja realmente complicada.

Sin opción de compra cerrada, su nombre ha ido ganando popularidad poco a poco y más allá de los problemas económicos existentes en Nervión para acometer cualquier fichaje, habrá que sumar la lista de interesados en el futuro del guardameta.

Por el momento, Vlachodimos triunfa en el Sánchez-Pizjuán, Matías Almeyda lo disfruta y sus compañeros, que no sabían cómo agradecerle su parada en el último suspiro, se agarran a él para salvar la categoría.