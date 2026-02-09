Basilio García Sevilla, 09 FEB 2026 - 13:30h.

Resumen de las jugadas más polémicas que se han arbitrado en contra del Sevilla en lo que va de temporada

La mano de Vitor Reis que ni Gil Manzano ni el VAR quisieron pitar al Sevilla

El Sevilla FC dista mucho de ser un buen equipo de fútbol. No necesita demasiado para meterse en problemas, pero tampoco está teniendo nada de fortuna -por llamarlo de algún modo- con las decisiones arbitrales. Desde que comenzó el 2026 prácticamente ningún partido se ha librado de una polémica importante, pero en este inicio de año llueve sobre mojado, nunca mejor dicho.

Matías Almeyda ya se ha quejado en varias ocasiones sobre el modo en el que se le arbitra a su equipo. “Es difícil que nos cobren algo, porque ya ni el arbitraje nos respeta”, indicaba en sala de prensa tras el partido ante el Girona en su enésima protesta. De momento, el Sevilla es el equipo al que más penaltis en contra le han pitado y también el que ha recibido más tarjetas amarilla, pero también ha sido protagonista de muchas de las jugadas más polémicas.

En ElDesmarque hacemos un repaso cronológico a las intervenciones más sonadas que no han favorecido al Sevilla.

Jornada 1: Athletic-Sevilla

En la primera jornada comenzó todo, con una de las jugadas más recordadas en lo que va de año. Nico Williams se marchaba en dirección a la esquina, la pelota se le marchaba y sintió un leve contacto en la bota de Juanlu, dejándose caer. Hernández Maeso no lo dudó y señaló el punto de penalti sin ser rectificado por el VAR. Durante el partido, no estimó dos posibles penaltis sobre Idumbo Muzambo y Akor Adams.

Jornada 4: Sevilla-Elche

El Sevilla empató ante el Elche en Nervión por primera vez en la temporada, en un partido que también tuvo polémica. Alberola Rojas no señaló penalti en la primera parte en un agarrón sobre Rubén Vargas de Ali Houary.

Además, sobre la bocina, decidió no dejar continuar una jugada que acabó en gol de Isaac Romero, contraviniendo todas las recomendaciones desde que existe el videoarbitraje. La falta fue muy dudosa, pero la jugada dejó de ser revisable desde el momento en el que hizo sonar el silbato.

Jornada 9: Sevilla-Mallorca

No es una jugada tan polémica porque, como sucedió en la anterior, el árbitro no dejó acabarla. El Sevilla ganaba 1-0 y al filo del descanso Carmona robó una pelota para lanzar un contragolpe en clara superioridad sevillista, pero García Verdura paró la jugada por falta sobre Mateu Jaume. Los bermellones acabaron ganando por 1-3 tras ‘resucitar’ en la segunda parte.

Jornada 10: Real Sociedad-Sevilla

En la visita a Anoeta hubo dos jugadas polémicas, una en cada área. En la primera mitad, Cordero Vega señaló penalti de Fabio Cardoso por mano. En la pugna con Yángel Herrera, el venezolano desequilibra al luso y desvía la pelota sin capacidad de reacción del luso. No se revisó en el VAR.

Tampoco revisó un posible penalti sobre Alfon de Aramburu en el tramo final. El defensor txuri-urdin ‘siega’ al manchego, pero Cordero Vega ni el VAR estimaron que fuera penalti a favor del Sevilla.

Jornada 13: Espanyol-Sevilla

Con 0-0 en el marcador, Rubén Vargas se marchó de todos sus marcadores hasta ingresar en el área. Al Hilali acabó derribándole, pero ni Galech Apezteguía desde el césped, ni Pizarro Góme desde el VAR, estimaron que era penalti. El Sevilla acabó perdiendo ese partido.

Jornada 17: Real Madrid-Sevilla

Ir al Santiago Bernabéu y que el árbitro no decante la balanza es casi imposible, y eso sucedió también en el último partido del Sevilla en 2025. Por un lado, en la primera mitad, Rodrygo se quedó sin ver la segunda amarilla por un pisotón sobre Marcao, que sí terminaría siendo expulsado, cuando el madridista vio la primera por simular un penalti.

Por otro lado, en el minuto 80, con 1-0 en el marcador, Juanlu fue derribado por Fran García en el lateral del área, pero Muñiz Ruiz no señaló nada. Eso sí, acabó pitando tres penaltis más a favor del Real Madrid, teniendo que desdecirse de dos más. Ese arbitraje levantó en armas al sevillismo.

Jornada 21: Sevilla-Athletic Club

La primera jugada extrañísima que se le pitó al Sevilla en 2026 fue, por suerte para los nervionenses, inocua. Hernández Maeso, a instancias de nuevo de Pizarro Gómez, anuló un gol en propia puerta de Paredes por un golpe que Gudelj le dio tras tocar el balón. No solo fue un error grave de apreciación, sino que se indujo al árbitro de campo narrando los acontecimientos de forma desordenada. El Sevilla remontó ese partido, eso sí, y se anotó su primera victoria del año.

Jornada 22: RCD Mallorca-Sevilla

El Sevilla cayó goleado el pasado lunes en Son Moix, pero el partido cambió en una jugada de nuevo muy polémica. Jan Virgili puso de su parte tras sortear a Carmona para que se le señalara penalti, estirando su pierna para tropezarse con la del visueño. Soto Grado vio la jugada desde cerca, decidió no pitar nada y explicó el motivo. Pero el ínclito González Fuertes le llamó al monitor, contraviniendo el espíritu del VAR, y ya se sabe cómo acaba todo.

Jornada 23: Sevilla-Girona FC

Y como no hay dos sin tres, ni ocho arbitrajes polémicos sin nueve, este domingo el Sevilla volvió a ver como se le escamoteaba al menos un penalti con váyase usted a saber qué criterio. Vitor Reis tocó dos veces la pelota con la mano, una en cada parte, en acciones que se han señalado en numerosas ocasiones en estos tiempos. La primera fue especialmente clara, y habría podido meter al equipo en el partido apenas 6 minutos después de recibir el gol de Lemar, pero ni Gil Manzano sobre el césped ni Del Cerro Grande desde el VAR estimaron que hubiera sucedido nada.