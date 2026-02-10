Miguel Casado 10 FEB 2026 - 06:11h.

El tertuliano desveló cómo pinta el futuro de varios futbolistas

Cada vez más cerca: ¿qué futuro le depara el Mundial 2026 a la Selección Española?

Compartir







Quedan cuatro meses para que el Mundial 2026 eche a andar, por lo que los jugadores ya tienen puesta mucha atención en sus posibilidades en ser convocados. Es por ello que aquellos que no cuentan con los minutos que esperaban están comenzando a mostrar su enfado.

El domingo pasó con Dani Carvajal en Mestalla, donde se vio al capitán del Real Madrid hablar con Antonio Pintus con rostro muy serio. Y es que tan solo ha jugado 27 minutos en los últimos 10 partidos, pese a que dejase atrás su lesión de rodilla tiempo antes -o al menos recibiese el alta médica-.

Pero el lateral derecho del Real Madrid sigue entrando en los planes de Luis de la Fuente, tal y como adelantó este lunes Rafa Mainez en ElDesmarque. Y Roberto Gómez, en ElDesmarque Madrugada, ha desvelado más información que habla en la misma línea.

"Hay tres futbolistas en estos momentos que van a depender de los dos últimos meses de competición. Uno se llama Álvaro Morata, el otro se llama Rodri y el otro se llama Dani Carvajal", introducía el periodista extremeño en el programa presentado por Ricardo Reyes.

Las dos dudas en la convocatoria de Luis de la Fuente

Como indicaba el tertuliano en el formato de Cuatro, estos tres jugadores con "importantísimos" para el seleccionador nacional y tendrían posibilidades de ser llamados. "Si juega Carvajal, va a ir a la selección. Si juega Morata y marca de aquí al final de temporada 8 o 10 goles, va a la selección. Si juega Rodri va a la selección", sentenciaba Gómez.

Y a la lista sumaba otras dos dudas, pues ponía a la altura de los mencionados a Merino, "que por desgracia parece que no va a poder llegar y vamos a ver qué es lo que ocurre con Nico", añadía.