La expulsión de Alan Matturro, analizada

BizkaiaEl Athletic Club pone el foco en la ida de semifinales de la Copa del Rey, aunque su victoria ante el Levante sigue siendo noticia. Este martes, los árbitros han salido a dar explicaciones a la expulsión de Alan Matturro en San Mamés que tanta polémica ha generado en las últimas horas. El CTA analiza al detalle las actuaciones del árbitro Muñiz Ruiz y del responsable de VAR Gálvez Rascón.

En una nueva edición del espacio 'Tiempo de Revisión', el Comité Técnico de Árbitros arranca poniendo el foco en La Catedral: "Empezamos en San Mamés, en un balón aéreo dividido, un defensor del Levante sujeta de forma ostensible y continuada al atacante del Athletic, que intenta zafarse mientras ambos avanzan varios metros. El agarrón persiste hasta que el jugador local cae en una posición en la que habría podido controlar el balón, disponiendo de una ocasión manifiesta de gol".

Los árbitros analizan la jugada valorando la posible zona DOGSO: "El árbitro señala la falta y expulsa al defensor. Se considera DOGSO cuando un jugador comete una infracción sancionable con tiro libre que impide una ocasión manifiesta de gol, valorando distancia a la portería, dirección del juego, probabilidad de mantener o recuperar el balón y posición y número de defensores. Por otro lado, los agarrones continuados que finalizan derribando al rival se sancionan según el punto final de la acción".

La explicación continúa con una valoración de la decisión del árbitro: "El CTA estima correcta la decisión tomada en el campo, ya que el derribo se produce cuando el atacante ya está en disposición de controlar el balón y posee una ocasión manifiesta de gol. Como apunte didáctico, si la falta se hubiera señalado al inicio del agarrón, sería sólo tarjeta amarilla por SPA, impedir un ataque prometedor. La clave sería, en cualquier caso, el control o la probabilidad de controlar el balón".

Por último, el CTA también aplaude la actuación desde la Sala VOR en esta jugada que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Gálvez Rascón, en palabras del Comité Técnico de Árbitros, actuó a la perfección; "El VAR confirma una decisión que encaja plenamente en los criterios".