Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 18:40h.

El uno por uno del Athletic con el Levante: Iñaki Williams resurge, Guruzeta golea pero Yuri se lesiona en San Mamés

Victoria en un partido que se ha complicado innecesariamente con 2 goles encajados

"Estamos necesitados de ganar", comentó sin ambages el técnico Ernesto Valverde en la previa de Lezama horas del choque que hemos vivido este domingo en San Mamés, correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports, entre el Athletic Club y el renacido Levante UD de Luis Castro. Los leones, que el miércoles tienen otro serio compromiso con la ida de las semifinales de Copa ante el vecino, la Real Sociedad de un Rino Matarazo que ha resultado ser un verdadero revulsivo, han logrado vencer por (4-2) a los granotas, algo que no se conseguía desde el lejano 6 de diciembre.

A la conclusión del choque del domingo pasaba por sala de prensa Gorka Guruzeta, autor de un bello doblete, quien explicaba ante las cámaras de Movistar que "la verdad es que no esperamos sufrir tanto visto el partido, lo he pasado un poco peor estando ya sentado en el banquillo, con uno más hemos sufrido bastante y eso lo tenemos que corregir sin falta".

Gorka Guruzeta fue uno de los grandes protagonistas en el Athletic Club - Levante UD de San Mamés

"Veníamos de estar en una situación difícil en la liga y nos hemos metido en el grupo de abajo. Es cierto que en casa siempre tienes algo más de de presión de ganar, pero finalmente hemos podido sacar los 3 puntos que nos hacían mucha falta. Ojalá esto sirva para ir hacia arriba y para impulsarnos después de pasar un tiempo complicado" contaba el enrachado Guruzeta.

"Han sido dos victorias muy importantes las de esta semana, el año pasado jugar en San Mamés siempre nos permitía estar arriba y fue un gran fortín para sacar puntos, ahora parece que se nos ha complicado un poco la cosa en esta temporada en casa, pero hay que espabilar para no sufrir tanto, sobre todo en la parte de atrás, cuando vamos ganando partidos como el este domingo" zanjaba Guru que hoy llegaba ya a los 4 goles en Liga en esta campaña 2025-26.