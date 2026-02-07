Julen Jon Guerrero cambia de nuevo de club en busca del debut en LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 18:58h.

La carrera de Julen Jon Guerrero ha tomado un nuevo rumbo al confirmarse su fichaje por el Getafe para jugar con el filial en Segunda RFEF en busca de su debut en LALIGA EA Sports siguiendo la estela de varios canteranos azulones en los últimos tiempos. El hijo del mítico exjugador del Athletic y de la Selección Española vivirá una nueva aventura dentro de una carrera ya de trotamundos a pesar de tener apenas 21 años.

El club azulón confirmó su fichaje a través de las redes sociales de su cantera después de haber rescindido su contrato con el Arenteiro esta misma semana. En el conjunto gallego, el centrocampista bilbaíno había disputado apenas 11 partidos en Primera RFEF y en apenas cuatro de ellos lo había hecho como titular en un equipo inmerso en plena lucha por la salvación.

Ahora, Julen Jon Guerrero buscará reivindicarse en el Getafe B, que marcha en puestos de play off del Grupo V de Segunda RFEF en busca del ascenso de la mano de la leyenda azulona Manu del Moral. Ahí surge una nueva oportunidad para el vasco de debutar en LALIGA EA Sports siguiendo la estela de los nueve canteranos del equipo madrileño que han tenido minutos con José Bordalás en el primer equipo ante la escasez de futbolistas.

El internacional sub 18 suma una nueva etapa en una carrera que arrancó en las categorías inferiores del Málaga, donde su padre trabajó como uno de los 'jefes' de la cantera. En 2018, con apenas 13 años, firmó por el Real Madrid, donde llegaría al Castilla, y desde ahí jugó como cedido en el Amorebieta y la Roma hasta firmar por el Alavés B, desde donde volvió a préstamo al Amorebieta y posteriormente como agente libre al Arenteiro hasta su salida el pasado lunes.

El Getafe CF ha cerrado la incorporación de Julen Jon Guerrero, que pasa a formar parte del filial tras alcanzarse un acuerdo para lo que resta de temporada.

Nacido en Bilbao, Julen Jon Guerrero, de 21 años, se desenvuelve principalmente como mediocentro ofensivo, aunque también puede actuar como extremo o delantero centro.

El futbolista llega procedente del CD Arenteiro, conjunto en el que ha competido en Primera Federación y con una experiencia en el fútbol internacional en categorías inferiores con la selección española sub-18.

¡Bienvenido a Getafe, Julen!