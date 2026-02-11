Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 16:56h.

El portero txuri urdin está a un altísimo nivel bajo palos

Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

MadridEs año de Mundial y los jugadores lo saben. Aunque concentrados en sus equipos, los posibles seleccionados por Luis de la Fuente afrontan sus compromisos oficiales con un plus de exigencia y ambición para colarse en la lista definitiva. Las lesiones y los estados de forma apunta a abrir varias incógnitas en un grupo bastante definido. Una de ellas está en la portería, aunque Quique Sánchez Flores tiene claro a quien llevar.

Hasta el momento, los guardianes de La Roja han sido Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. A lo largo de la presente campaña se han ido generando debates e incluso exámenes cuando los seleccionados y las posibles alternativas se han enfrentado en un mismo choque.

Ocurrió durante la Supercopa de España en el Athletic - FC Barcelona con Joan García tirando abajo la puerta de la Selección, aunque también en el pasado derbi vasco de San Mamés con todos los focos apuntando a Simón y Remiro.

El portero txuri urdin se sinceró recientemente en El Partidazo de COPE sobre esta presión añadida que se genera desde fuera: "A ver, me molesta cuando ha habido algunas cosas y comentarios que son como despectivos, pero realmente entiendo dónde estoy, entiendo el nivel de los compañeros que tengo al lado y entiendo el nivel de la portería porque es altísimo. Ya lo he dicho alguna vez, yo me centro en esta temporada".

Quique Sánchez Flores elige a los porteros que llevaría al Mundial

El pasado martes, Quique Sánchez Flores compareció en el citado espacio radiofónico y dejó claro cuáles serían los tres porteros que llevaría a la cita mundialista: "Para mí serían Unai, Joan y Raya, probablemente. Con todo el respeto del mundo y el cariño a Remiro que me parece que es un pedazo de portero espectacular y que lo está haciendo increíble. A día de hoy, esos serían".

El buen nivel del portero realista no termina de convencer a un Sánchez Flores que, a día de hoy, se decanta por un titular: "No lo sé, no sé cómo van a estar, lo sabría a día de hoy, pero el orden a mí me da un poco igual, me parece que todos son muy buenos. Si fuera Luis de la Fuente probablemente pondría a Unai porque no veo grandes diferencias, y una vez establecido un orden, para qué cambiarlo".