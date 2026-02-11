Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Quique Sánchez Flores 'se carga' a Álex Remiro en España para el Mundial: tres porteros y su titular

Alex Remiro celebrando un gol con la Real Sociedad ante el Girona
Alex Remiro celebrando un gol con la Real Sociedad ante el Girona. Europa Press
MadridEs año de Mundial y los jugadores lo saben. Aunque concentrados en sus equipos, los posibles seleccionados por Luis de la Fuente afrontan sus compromisos oficiales con un plus de exigencia y ambición para colarse en la lista definitiva. Las lesiones y los estados de forma apunta a abrir varias incógnitas en un grupo bastante definido. Una de ellas está en la portería, aunque Quique Sánchez Flores tiene claro a quien llevar.

Hasta el momento, los guardianes de La Roja han sido Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. A lo largo de la presente campaña se han ido generando debates e incluso exámenes cuando los seleccionados y las posibles alternativas se han enfrentado en un mismo choque.

Ocurrió durante la Supercopa de España en el Athletic - FC Barcelona con Joan García tirando abajo la puerta de la Selección, aunque también en el pasado derbi vasco de San Mamés con todos los focos apuntando a Simón y Remiro.

El portero txuri urdin se sinceró recientemente en El Partidazo de COPE sobre esta presión añadida que se genera desde fuera: "A ver, me molesta cuando ha habido algunas cosas y comentarios que son como despectivos, pero realmente entiendo dónde estoy, entiendo el nivel de los compañeros que tengo al lado y entiendo el nivel de la portería porque es altísimo. Ya lo he dicho alguna vez, yo me centro en esta temporada".

Álex Remiro celebra el triunfo de la Real Sociedad ante el Alavés
Álex Remiro celebra el triunfo de la Real Sociedad ante el Alavés. EuropaPress

Quique Sánchez Flores elige a los porteros que llevaría al Mundial

El pasado martes, Quique Sánchez Flores compareció en el citado espacio radiofónico y dejó claro cuáles serían los tres porteros que llevaría a la cita mundialista: "Para mí serían Unai, Joan y Raya, probablemente. Con todo el respeto del mundo y el cariño a Remiro que me parece que es un pedazo de portero espectacular y que lo está haciendo increíble. A día de hoy, esos serían".

El buen nivel del portero realista no termina de convencer a un Sánchez Flores que, a día de hoy, se decanta por un titular: "No lo sé, no sé cómo van a estar, lo sabría a día de hoy, pero el orden a mí me da un poco igual, me parece que todos son muy buenos. Si fuera Luis de la Fuente probablemente pondría a Unai porque no veo grandes diferencias, y una vez establecido un orden, para qué cambiarlo".

