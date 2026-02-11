Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 19:08h.

El centrocampista ofensivo fue opción colchonera en el cierre de mercado

El Atlético recibe un 'no' por Gabri Veiga y Mateu Alemany cocina el plan para su próximo fichaje

MadridEl Atlético de Madrid pone el foco en la ida de semifinales de la Copa del Rey, pero en el club colchonero empiezan a mirar más allá. Tras un cierre de mercado frenético, Mateu Alemany brindó a Diego Pablo Simeone los cromos que tanto demandaba. Algunos han caído de pie y rinden de manera inmediata, pero el líder de la parcela deportiva colchonera no se conforma y piensa en el verano. Un intento fallido por Gabri Veiga no frena el interés.

Finalizada la ventana invernal, el experto en mercado Fabrizio Romano desveló una oferta atlética por el centrocampista ofensivo. Actualmente en el Oporto, Veiga abandonó LALIGA muy pronto a razón de una irrupción estelar en el Celta de Vigo, club que le vio crecer.

Tras regresar a Europa, y pese a contar con un contrato largo (junio de 2030) en la entidad lusa, Mateu Alemany tiene apuntado su nombre en la agenda colchonera. Filtrada esta posibilidad, el porriñés alimenta su posible fichaje.

Gabri Veiga alimenta su posible fichaje por el Atlético de Madrid

En la actualidad, las redes sociales encarnan un importante altavoz que conecta a los jugadores de élite con los aficionados. Desde Portugal, Gabri Veiga ha decidido tener un guiño público con el Atlético de Madrid que los aficionados madrileños no están pasando por alto. Tras conocerse el interés colchonero, un 'me gusta' enloquece a los atléticos.

El jugador del Oporto ha reaccionado directamente a una publicación del perfil de Instagram @atleticouniverse. En ella se puede apreciar una imagen del antiguo Vicente Calderón que acompaña a un dato de Opta: "La mejor racha del Atlético de Madrid de 13 victorias consecutivas en casa en una sola temporada de LALIGA ha terminado hoy (ante el Betis). Coincide con su mejor anterior, ambientada en 2014 en el Vicente Calderón".

Veiga pulsó el botón de 'me gusta' en la citada aplicación, un gesto que se produce con el conocido intento fallido del Atlético en ficharle durante el pasado mes de enero. El guiño, por el momento, alimenta una nueva intentona de Alemany.