Ernesto Valverde engorda la lista de bajas y el Athletic llega en cuadro a la ida del derbi vasco

BizkaiaFernando Soriano cerró el mercado de invierno con su guinda soñada. Con la incorporación de Riki Rodríguez sobre la bocina, la dirección deportiva herculina amarraba al ansiado '8' que tanto buscaban con vistas a mejorar la creación del equipo. El Deportivo de La Coruña pone ahora el foco en conseguir el ascenso a LALIGA EA Sports, aunque las oficinas de Riazor nunca paran y trabajan en el futuro con un ojo puesto en el Athletic Club.

En Bilbao están enfocados en las vibrantes semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad. En una irregular campaña liguera, los leones se aferran a su torneo favorito para brindar una alegría a los suyos. Eso sí, los rojiblancos afrontan este doble enfrentamiento con muchas bajas, situación que obliga a Ernesto Valverde a citar a un cachorro que gusta mucho en A Coruña.

Y es que tal y como informa el Diario AS, el Dépor sigue muy de cerca la evolución de un joven talento formado en Lezama que se ha asentado en el filial y que ya empieza a asomar por el primer equipo bilbaíno. Se trata de Aimar Duñabeitia.

El Deportivo tantea a un cachorro que gusta a Ernesto Valverde

La dirección deportiva coruñesa está siguiendo de cerca la evolución de este defensa central de 22 años con mucho protagonismo en Primera Federación y que se cuela en convocatorias del equipo del Txingurri. Nacido en Gernika, Aimar Duñabeitia comenzó su andadura en Lezama desde el fútbol base, pasando por el CD Basconia antes de asentarse en el Bilbao Athletic.

En los dos últimos años, Valverde le ha citado en varias ocasiones, participando así en muchos entrenamientos con el primer equipo. Hecho que no ha pasado por alto para varios equipos de la categoría de plata, como apunta la citada fuente.

Uno de los clubes interesados en Duñabeitia es el Deportivo, aunque el Cádiz CF es otro que ya intentó su incorporación en el pasado mercado invernal. El Athletic afronta un verano importante en el puesto de central, pues jugadores como Yeray Álvarez terminan contrato en junio y debe tomarse una decisión. No obstante, todo hace indicar que el club rojiblanco vería con buenos ojos una cesión en el fútbol profesional para un chico que ya se asoma a la élite.