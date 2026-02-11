Miguel Casado 11 FEB 2026 - 19:06h.

El FC Barcelona ha anunciado en redes sociales que viajará esta misma noche a la capital de España, donde jugará este jueves a las 21:00 horas la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

La idea del equipo dirigido por Hansi Flick era viajar el mismo día del encuentro, pero la alerta meteorológica desplegada por temporal de viento para el cuarto día de la semana ha obligado a un cambio de planes.

"Debido a las alertas de Protección Civil por fuertes vientos previstas para mañana, el primer equipo cambia el plan de viaje y volará esta misma noche a las 21:30 h hacia Madrid", indicaba el equipo catalán en sus redes sociales.

Así pues, volarán mientras Athletic Club y Real Sociedad juegan los primeros 90 minutos de su eliminatoria.

Actividad escolar suspendida en Cataluña

La Generalitat ha acordado suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios.

La previsión meteorológica es que este jueves se registren rachas de viento que pueden superar los 100 km/h en algunos puntos del territorio catalán, y que este temporal afecte a buena parte de Cataluña.

La resolución aprobada por el Ejecutivo catalán entrará en funcionamiento a las 00.00 horas de la próxima medianoche y estará en vigor hasta las 20.00 horas de mañana jueves 12 de febrero; por ello no afectará al Barça, que volará esta noche hacia Madrid y regresará a la capital catalana tras finalizar el partido el jueves por la noche.

La vuelta, en tres semanas

Los de Hansi Flick jugarán el primer partido de la penúltima ronda de la Copa en el Metropolitano y no será hasta dentro de tres semanas cuando la manga se resolverá en el Spotify Camp Nou.

El Barça jugará como local en la vuelta, un factor que puede resultar importante, pero no decisivo, tal y como se vio el año pasado.