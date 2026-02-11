Marc Casadó valora la opción de Arabia Saudí el próximo verano

Celia Pérez 11 FEB 2026 - 15:50h.

El futbolista no tiene garantizado el protagonismo en el centro del campo culé

Con el mercado de fichajes de invierno recién finiquitado, el Barcelona ya trabaja con vistas al próximo verano. A expensas de lo que pase en las elecciones, en el club deberán tomar decisiones con algunos de los hombres de Hansi Flick, especialmente con aquellos que no está teniendo el protagonismo esperado. Ahí aparece el nombre de Marc Casadó, que esta temporada está perdiendo peso con el paso de los partidos y se encuentra por detrás de jugadores como Marc Bernal en la línea de rotación del técnico alemán. A pesar de que su deseo es continuar en el Barça, el futbolista podría valorar otras opciones el próximo verano.

Según cuenta el diario Sport, el futbolista culé podría estudiar una experiencia en Arabia Saudí, pero solo si es con billete de vuelta. Es decir, si un caso como el de Gabri Veiga o Aymeric Laporte. A parecer, bajo la representación de Jorge Mendes, podría explorar la saudí Pro League, aunque también tiene un buen cartel en una competición como la Premier League.

De hecho, esta temporada ha disputado un total de 24 partidos con un total de 1092 minutos. El mes de enero no comenzó nada bien para él, totalmente ausente de los planes de un Hansi Flick que sí que ha decidido darle más protagonismo en los últimos duelos. El centrocampista jugó titular frente al Real Oviedo y el Mallorca en LALIGA, y sumó seis minutos más contra el Elche. Además, de los once del partido de Champions League frente al Copenhague.

A pesar de que el técnico alemán ha tratado de darle más minutos en este mes de enero y que confía en él, lo cierto es que no le pude garantizar la continuidad que le gustaría y eso habría llevado al jugador a plantearse un escenario distinto en el próximo mercado estival.