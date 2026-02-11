Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 14:03h.

Martínez Munuera dirigirá el partido a pie de campo con González Fuertes en el VAR

Hansi Flick saca pecho del camino del Barça en Copa del Rey: "Pregúntale al Real Madrid"

Compartir







Martínez Munuera ha sido el árbitro designado para dirigir la ida de las semifinales de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Acompañado por González Fuertes en el VAR y Guadalupe Porras y Miguel Martínez como asistentes, será la primera vez que el colegiado valenciano arbitre un enfrentamiento entre estos dos equipos.

El balance de Martínez Munuera con Atlético y Barcelona está muy igualado. A los rojiblancos les ha arbitrado 37 veces, con 22 victorias, 8 empates y 7 derrotas. A los culés les ha dirigido en 34 encuentros, con 22 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

PUEDE INTERESARTE La sorprendente alineación que ha ensayado Simeone para jugar ante el Barcelona: cuatro delanteros

Las polémicas de Martínez Munuera con el Atlético

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone no tiene muy bueno recuerdos del árbitro de Benidorm. De todos los partidos que le ha dirigido, casi una temporada liguera, únicamente les ha señalado un penalti a favor. Pero la cosa no queda ahí, pues el colegiado ha intentado expulsar a varias de las estrellas del Atlético, alguna vez con éxito.

Nos referimos a la tarjeta roja directa a Antoine Griezmann en el 2017 contra el Girona tras una queja del francés al no señalar un penalti a su favor. También ha llegado a expulsar a Simeone, en Copa del Rey conta el Sevilla en cuartos de final.

Julián Álvarez ha sido otra de las víctimas de las rojas de Martínez Munuera contra el Atlético de Madrid después de una entrada sobre Garcés contra el Alavés. El argentino levantaba la pierna para contactar con el balón, aunque cuando bajaba la misma llegó a tocar la pierna de su rival. El VAR tuvo que intervenir en la jugada para que revisase la acción y finalmente quitase la tarjeta roja al argentino.

Martínez Munuera también generó malos recuerdos en los derbis. Concretamente en 2018 -ya con el VAR-, cuando en el Santiago Bernabéu no vio una mano clara de Casemiro dentro del área desviando un centro.

Dos años sin arbitrar al Barcelona

Curiosamente, este colegiado ha estado casi dos años sin arbitrar al Barcelona. Volvió a dirigir un encuentro culé el pasado mes de enero contra el Real Oviedo, pero no lo hacía desde febrero de 2024 en el triunfo culé por 1-3 ante el Alavés en Mendizorroza.

El anterior precedente no fue de buen recuerdo para el Barcelona, pues el equipo culé cayó en su propio estadio contra el Real Madrid por 0-4, precisamente, en las semifinales de la Copa del Rey.

Aunque Martínez Munuera sí ha ejercido como árbitro VAR en algunos partidos del FC Barcelona más recientes, como el Clásico en el Montjuic del año pasado, donde perdonó una expulsión a Tchouaméni, no vio otro penalti del francés por mano y dejó el famoso "menos mal" al anular el gol de Fermín López.