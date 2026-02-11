Saray Calzada 11 FEB 2026 - 13:25h.

Hansi Flick puso en valor el camino del Barça en Copa a pesar de no enfrentarse a ningún equipo de Primera División hasta ahora

La gran incógnita de Hansi Flick para la Copa que condiciona el resto del equipo

Compartir







Hansi Flick hablaba ante los medios de comunicación en la previa al partido contra el Atlético de Madrid de las semifinales de la Copa del Rey. Marcus Rashford era uno de los nombres propios en las últimas horas, pero el club resolvía el enigma con un comunicado de su parte de lesión. De esta y otras cuestiones le han preguntado al entrenado en sala de prensa.

Una de las lesiones que también ha padecido el FC Barcelona en las últimas semanas es la de Raphinha. El entrenador habló de cómo se encuentra. "Paso a paso, le tenemos que cuidar. Siempre lo da todo, con una alta intensidad y cuando siente alguna molestia, tenemos que cuidarlo y dar un paso atrás. No estoy contento porque le necesitamos, igual que al resto de lesionados. Son cosas que pueden pasar. Hasta ahora hemos estado bien". "Tiene sensaciones en el músculo y eso es normal. Hay que cuidar el cuerpo, es lo más importante. Le tenemos que apoyar y vigilar".

PUEDE INTERESARTE Simeone recupera a Nico González y sólo tendrá dos bajas ante el Barcelona

Hansi Flick y el camino del Barça en Copa

Una de las respuestas de las que más se va a hablar es cuando le preguntaron por lo que critican al Barça al no haberse enfrentado todavía a un equipo de Primera División en Copa del Rey. "Pregúntale al Madrid".

Tras ese respuesta contundente, al alemán le volvieron a preguntar sobre el tema. "A mí no me importa. Hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera División. No sé qué es más fácil: el año pasado jugamos contra Barbastro, Betis y Valencia; pudo parecer más fácil por los resultados, pero mira este año contra Guadalajara, Albacete y Racing. Todos ellos han demostrado que son capaces de ganar. No me gusta que se nos diga esto, no tiene sentido. Estoy centrado en mi equipo y es lo único que me interesa, el resto es malbaratar la energía".

El césped del Metropolitano ha estado en el foco en los últimos días. Los propios jugadores del Atleti se han quejado de él y Hansi Flick espera que esté en las mejores condiciones. "No es algo bueno, porque tenemos que cuidar los terrenos de juego. En España suele haber condiciones fantásticas. Espero que mañana esté bien".