Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 12:01h.

El centro del campo condicionará el resto del equipo

La propuesta de Chicago Fire a Lewandowski para su fichaje en la MLS

Compartir







En una jornada donde la actualidad del Barcelona se centra en la presidencia, con la despedida de Joan Laporta al cuerpo técnico y la plantilla o la campaña de Víctor Font con Leo Messi como protagonista, Hansi Flick sigue dándole vueltas al partido copero contra el Atlético de Madrid del próximo jueves.

El técnico alemán quiere que el equipo blaugrana pelee por todos los títulos como ya hizo el año pasado. Por el momento, los culés se sitúan como líderes de LALIGA y ya están en los octavos de la Champions League. En Copa del Rey deberán superar al Atlético de Madrid para llegar a la final de La Cartuja como la campaña anterior, donde vencieron al Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE Calendarios de Barcelona y Real Madrid en LaLiga y partidos clave para ser campeón

Para ello, Hansi Flick necesitará que sus jugadores disponibles den el 100% en una eliminatoria complicada, donde primeramente visitarán el estadio Metropolitano. Aunque el alemán ya sabe que no podrá contar con algunos de sus mejores jugadores, como Pedri o Raphinha, que todavía es duda.

La gran duda de Hansi Flick para el jueves copero

Con los futbolistas disponibles, el técnico germano podría ya tener una idea clara en su cabeza respecto al once que alineará en la capital de España. No obstante, hay una incógnita que podría trastocar todos los esquemas.

La portería parece un tema resuelto con Joan García como titular. Todo hace pensar que alineará a su defensa en mejor momento, con Koundé y Balde en los laterales y Pau Cubarsí y Eric García en la zaga central.

La duda llega en el centro del campo. En todos los partidos de Copa del Rey, Marc Bernal ha partido como titular y, viendo su reciente rendimiento y el estado de Frenkie de Jong, esto podría repetirse. El canterano, en este caso, estaría acompañado de otros dos jugadores de La Masía como son Dani Olmo y Fermín López.

Sin embargo, aún quedan varios días para que el neerlandés se recupere de sus molestias y, en caso de que llegue en plenas condiciones, podría partir como titular. En tal caso, se haría una reestructuración del once.

De Jong podría formar el doble pivote con Marc Bernal, lo que haría que Fermín López o Dani Olmo ejerzan como mediapuntas. No obstante, esto no significa que uno de los dos tengan que irse al banquillo, pues ambos futbolistas tienen la capacidad de jugar en banda, por lo que podrían entrar por Rashford en la izquierda, modificando así la delantera y la forma de atacar del conjunto culé.