Fran Duarte 10 FEB 2026 - 10:29h.

El presidente culé ha citado a la plantilla y staff para despedirse hasta después de las elecciones

Joan Laporta se despide del Barcelona: "Dejo el club mejor que hace cinco años"

BarcelonaJoan Laporta ha querido despedirse de Hansi Flick y los jugadores en persona después de presentar su dimisión para volver a presentarse a las elecciones del FC Barcelona. El presidente culé ha acudido a la ciudad deportiva a las 09:20 am de copiloto en el coche conducido por Enric Masip. Detrás, el nuevo presidente, Rafa Yuste, en funciones hasta que se salga el candidato electo.

Para la despedida, los jugadores han sido citados a las 10h en la ciudad deportiva para poder despedir a Laporta antes del entrenamiento de las 11h. El que ha sido el presidente del Barça durante los últimos cuatro años ha creado una gran relación con el entrenador y también con los jugadores. De ahí que quiera despedirse con un momento más intimo y poder desear suerte a los jugadores hasta el final de la temporada. Una visita que ha tardado más de lo esperado porque ha querido despedirse también de las plantillas de baloncesto, futbol sala, balonmano y el resto de secciones deportivas del club azulgrana. El club ha confirmado que no compartirá imágenes de esta despedida y los otros candidatos han criticado a Laporta porque es una acción que puede influir en estas elecciones. Puedes ver la llegada del presidente en el vídeo superior.

Joan Laporta dimite... hasta junio

Aunque suene sorprendente, el proceso de las elecciones para la presidencia culé requiere que el máximo mandatario del club dimita de su cargo para que su puesto no influya en la opinión de los socios. Esto significa que Laporta estará alejado del palco al menos mediados de marzo, cuando se terminen las elecciones y salga el nuevo presidente electo.

Después de aprobarse el censo definitivo, del 23 de febrero al 2 de marzo se presentarán las propuestas de las candidaturas, con Víctor Font como el máximo rival de Laporta. El 5 de marzo ya habrá una lista de candidatos definitiva y efectuaran una campaña electoral del 6 al 13 de marzo. Finalmente, las elecciones se llevaran a cabo el 15 de marzo y en las horas posteriores se sabrá quién sera el vencedor para sentarse en el palco del Camp Nou durante los próximos años.

Durante ese tiempo el presidente en funciones será Rafa Yuste, que precisamente también ha estado presente en esta despedida organizada por su predecesor. El directivo será el que de la cara como máximo mandatario durante estos meses que duren las elecciones y dejará el cargo cuando ya se sepa el ganador.