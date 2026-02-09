Quién es Rafa Yuste y por qué será presidente del Barcelona hasta el 1 de julio

Dirigirá el club de forma interina hasta que el nuevo presidente elegido tome posesión

Joan Laporta ya no es el presidente del FC Barcelona. El presidente, junto con parte de su junta directiva, ha presentado su dimisión como paso previo necesario para presentarse a las elecciones, convocadas este mismo lunes. Mientras tanto, Rafa Yuste será el presidente en funciones de la entidad no sólo hasta que se celebren los comicios, sino hasta el 1 de julio.

Ha sido el propio Laporta quien ha encomendado a Yuste que tome las riendas del club durante el proceso electoral, que tendrá su día clave el próximo domingo 15 de marzo. Aún así, el próximo mandato no arrancará hasta el 1 de julio, por lo que Laporta no podrá ejercer como presidente ni podrá estar en los palcos de los estadios en lo que resta de curso.

Quién es Rafa Yuste, el nuevo presidente del Barcelona

Nacido en Barcelona en 1962, Rafael Yuste i Abel era hasta ahora el vicepresidente primero de la entidad, además de ser amigo y hombre de confianza de Joan Laporta, a quien conoce desde su etapa escolar, cuando coincidieron en el colegio de Los Maristas. Se trata de un hombre educado, discreto y de trato afable, según define la Agencia EFE. Socio 9.977 del club y el directivo responsable de la parcela deportiva durante esta legislatura. También lo había sido entre 2008 y 2010, al final del último mandato de Laporta en su primera etapa como presidente.

Yuste no llegó a formar parte de la candidatura ganadora de Laporta en 2003, pero acudió a su llamada tras las dimisiones de Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y otros tres directivos más, -Jordi Moix, Jordi Monés y Xavier Faus-, en lo que provocó la primera crisis institucional de su primer mandato en 2005. Sí que formó parte del equipo de campaña a la presidencia de 2015, el intento fallido de Laporta por recuperar el mando del club y que acabó con una contundente victoria de Bartomeu en las urnas. Y también acompañó a su amigo en las elecciones de 2021 que sí ganaron con autoridad a Víctor Font.

Desde entonces, Yuste se ha mantenido leal a Laporta. Aunque su futuro en el Barça como vicepresidente deportivo se vio comprometido con la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo en 2024, pues Xavi era un amigo personal a quien había defendido a capa y espada. Debilitado en el cargo, incluso llegó a plantearse aceptar una oferta el pasado verano para ser el nuevo director general del Al-Nassr, el club de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo.

Pero la vinculación de Rafa Yuste con Laporta va mucho más allá del FC Barcelona. Socio fundador de AQIPA Iberia, empresa filial de AQIPA GMBH Austria, dedicada a la electrónica de consumo, también es consultor especializado en comercio internacional. Y, como hombre confianza del presidente saliente, ha compartido con él algunos proyectos empresariales. Uno de ellos está vinculado al desaparecido Reus Deportiu a través de la mercantil Core Store SL, de la que eran socios junto al exdirector general del Barça, Joan Oliver, y el exvicepresidente económico, Xavier Sala i Martín, y que tiene dos investigaciones abiertas: una de la Agencia Tributaria y otra de un juzgado de Instrucción de Barcelona por presunta estafa.