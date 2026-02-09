Joan Laporta dimite y convoca elecciones en el FC Barcelona

Rafa Yuste será el presidente en funciones hasta el próximo 15 de marzo, día de las elecciones

Un candidato a las elecciones del Barcelona contacta con Julián Álvarez para ficharle si gana a Joan Laporta

Ya es oficial: convocadas las elecciones en el FC Barcelona. Parte de la Junta Directiva, con Joan Laporta a la cabeza, ha presentado este lunes su dimisión como paso previo necesario para presentarse a los comicios, que se celebrarán durante el domingo 15 de marzo, jornada en la que el equipo de Hansi Flick juega en casa ante el Sevilla FC. Mientras tanto, Rafa Yuste ejercerá de presidente en funciones.

Junto con Laporta, también han cesado de sus cargos la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré.

"Una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración. Hasta entonces, el máximo órgano colegiado del Club quedará integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol", ha anunciado la entidad a través de sus canales oficiales.

A partir de ahora, comienza la carrera por unas elecciones en las que Laporta se presenta como gran favorito. El 13 o 14 de febrero se realizará el acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral y a partir del día 15 se podrán solicitar las papeletas de apoyo a cada candidato.

Tras aprobarse el censo definitivo, del 23 de febrero al 2 de marzo se llevarán a cabo la presentación de las propuestas de las candidaturas. Antes del 5 de marzo quedarán definidos los candidatos, del 6 al 13 de marzo se realizará la campaña electoral y el domingo 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones.